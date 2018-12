Los cuatriciclos sólo podrán circular, desde este verano, por las zonas que determine cada municipio bonaerense y sus conductores deberán contar con casco, licencia y seguro obligatorio, según informó el gobierno bonaerense.

Se trata de la resolución del Ministerio de Transporte de la Nación que reguló el uso y circulación de los cuatriciclos y que los consideró vehículos automotores, por lo que se le aplican las mismas infracciones que para cualquier vehículo de tales características.

El subsecretario de Gestión Gubernamental de la provincia de Buenos Aires, Iván Budassi, explicó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto a la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial bonaerense y los municipios adheridos "trabajan en conjunto para educar, concientizar y fiscalizar a los usuarios de cuatriciclos, con el fin de garantizar mayor seguridad vial".

"Desde el Estado tenemos la obligación de garantizar todas las herramientas de control para que las normas de tránsito se cumplan, esencialmente porque buscamos cuidar la integridad física de los ciudadanos", detalló.

A partir de esta nueva reglamentación, estos vehículos sólo podrán utilizarse en los corredores seguros que diseñe cada municipio hasta llegar a la zona delimitada para su uso recreativo.

En caso que no haya corredores seguros, los propietarios deberán trasladarlos en un trailer hasta las zonas seguras. Quienes sean conductores deberán tener una licencia con la categoría que corresponde, seguro obligatorio y de título de dominio. El conductor deberá llevar un casco homologado con visera o anteojos y no podrán viajar más personas que las permitidas por el fabricante. Para el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez, "un punto vital es realizar controles en la circulación, que hasta el momento no estaban contemplados en la ley de tránsito". La circulación en cuatriciclos, que ha llegado a tener resultados fatales, se volvió problemática a partir de que en las temporadas veraniegas los jóvenes comenzaron a utilizarlos para transitar por los médanos y playas, en especial en balnearios de Pinamar, Cariló y Villa Gesell. Télam