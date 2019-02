La ministra de Seguridad Patricia Bullrich desembarcó en Neuquén con el propósito de apuntalar la figura del intendente de la ciudad de Neuquén y candidato a gobernador por Cambiemos, Horacio “Pechi” Quiroga, y, sin evadir la polémica, aprovechó para dejar señales acerca de cuál es el marco jurídico que podría regir en la Argentina en el futuro próximo en materia de seguridad ciudadana. “A partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, aseveró.

La ministra sintetizó lo que pretende el gobierno del escenario legal cuando se habla de seguridad y delincuencia. “Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos. Si un joven comete un delito o un chico comete un delito, y no sabe que eso tiene consecuencias porque al otro día vuelve a su casa como si nada, como si el valor de la vida no existiese, va a seguir en esa carrera delictiva. La mayoría de los jóvenes que cometen delitos van de 18 a 25 años. Y la mayoría empezó su carrera delictiva antes. La ley tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, concluyó.