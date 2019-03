La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, relativizó este miércoles la suba del dólar de los últimos días y destacó que lo más importante de la gestión del actual Gobierno es desarmar las “mafias y los arreglos” que transforman a la Argentina en un “país inviable”.

"En Argentina, todo es mafia y arreglos. Todos los días tengo que destrabar un puerto que lo traban diez tipos. Todos los días me peleo con alguien que tiene un privilegio en un lugar o tiene un kiosquito armado, y si no le desarmo ese privilegio, el tipo sigue viviendo ahí y la gente no tiene más trabajo”, destacó al hablar en el programa “A Dos Voces”.