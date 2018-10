La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre los dardos que recibió días atrás por parte de Elisa Carrió. Y luego de considerar "injustos" los dichos de la líder de la Coalición Cívica, aseguró que no va a caer en la "tentación de una pelea" porque Cambiemos "es hoy más importante, y con Carrió adentro".

"Me entristece lo que dijo Carrió porque creo que la lucha que se está dando contra el narcotráfico es muy fuerte", expresó Patricia Bullrich durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio en la señal América 24. "Me parece injusto lo que dijo, lo pensé mucho y con mi equipo dije 'vamos para adelante'", contó la titular de Seguridad a la hora de responder si analizó salir al cruce de los dichos de la jefa de la Coalición Cívica.

Carrió, días atrás, aseguró que a Bullrich "hay sectores de las fuerzas que la están engañando: le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue". Luego, sin embargo, bajó el tono y dejó elogios. "La conozco. Es una trabajadora. A veces comete torpezas. No son de mala fe. Yo le digo que es un suboficial prusiano, porque no tiene la sutileza de un general. Es una mujer que tiene mucho coraje. No va a recibir dinero de los narcos", afirmó.

La titular de Seguridad también se refirió a la polémica celebración ecuménica impulsada por Hugo Moyano y sectores de la oposición frente a la Basílica de Luján. "Me molesta mucho la mezcla la relación Iglesia-política, esta idea de que yo soy más amigo que vos del Papa", dijo. Y consideró que "Francisco no ha tenido la distancia necesaria con la política argentina, tendría que haber sido un poquito más abierto con nuestro gobierno".

En esa línea, cuestionó a Hugo Moyano y aseguró que "lo que no se puede aceptar es la extorsión, un yo me movilizo para que no me detengan". Y luego de asegurar que el líder camionero "nunca fue aliado" de Mauricio Macri, afirmó: "Me parece muy mal que un sindicato ponga plata en un club de fútbol". También dejó cuestionamientos para el rol de muchos gremialistas: "El sindicalismo argentino es millonario y corporativo", definió. "La Argentina tiene un modelo sindical que nos lleva al estancamiento", expresó.