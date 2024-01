La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que el Gobierno “va a hacer cumplir el protocolo” para el mantenimiento del orden público durante el paro y movilización de la CGT, y le sugirió con ironía al secretario adjunto de la Federación de Camioneros y dirigente de la central obrera, Pablo Moyano, que si "quiere lleve a los trabajadores a upa" a la concentración que se realizará mañana en Plaza Congreso.



“Moyano que los lleve a upa si quiere, que los lleve como quiera, pero nosotros vamos a hacer cumplir el protocolo todo lo que podamos. Es nuestra obligación decirle a la sociedad que está liberada de ver, cuando se levanta, si hay un piquete o no”, señaló Bullrich en declaraciones a la radio Urbana Play.



De esta forma la funcionaria replicó dichos del dirigente camionero, quien en un cuestionamiento al protocolo de orden público del Ministerio de Seguridad planteó que para cumplir mañana el protocolo debería llevar a "los 40.000 trabajadores de su gremio" que se movilizarán "en fila india o en upa".



“Vamos a liberar al pueblo argentino de esta situación para que realmente se pueda tener un país que no tenga 9.000 piquetes por año”, remarcó la ministra sobre el criterio que sigue su gestión ante las protestas en la vía pública.



Bullrich también sostuvo que el Gobierno “le mandará la cuenta” a las organizaciones que no cumplan el protocolo durante la movilización convocada por la CGT, en lo que será la primera medida de fuerza convocada por la entidad sindical contra el Gobierno de Javier Milei.



“Uno tiene que hacerse cargo de sus actos es un país que necesita salir, porque estamos en una crisis muy fuerte. Habrá una gran cantidad de gente que va a aprovechar que (mañana) hay transporte para ir a trabajar”, observó.



En este sentido, la funcionaria anticipó que el Gobierno trabajará para que “la gente tenga la mayor normalidad posible, tratando de que si ellos van al Congreso, las calles aledañas no estén totalmente tomadas”.



Bullrich calificó el paro como “una reacción desmedida, cuando (la CGT) venía de dormir la siesta durante años”, en relación a la postura que la central obrera tuvo durante el gobierno de Alberto Fernández.



“Vamos a usar todos los medios para que Argentina sea un país donde se pueda convivir”, concluyó la ministra.