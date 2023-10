La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró hoy que si gana las elecciones encabezará un Gobierno "dispuesto a hablar con todos", pero que no negociará "el cambio", y cargó nuevamente contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien le pidió que "deje de mentir" sobre su pasado en la agrupación Montoneros.



Además, desestimó que Milei haya organizado una "contra cumbre" paralela al Coloquio de IDEA, ya que -dijo- se trata de "un almuerzo que se realiza todos los años".



"Estamos dispuestos a hablar con todos. Lo único que no vamos a negociar es el cambio", cerró Bullrich su discurso durante la edición número 59 del Coloquio de IDEA, reunido en la ciudad de Mar del Plata.



La candidata cosechó aplausos entre los empresarios del tradicional encuentro, un foro al que Milei eligió no concurrir, pero sí participar de un encuentro paralelo a la misma hora en que se desarrollaba el discurso de la candidata de JxC.



"Desde el lugar donde tomemos el Gobierno estamos con la convicción y el temperamento para llevar adelante los cambios que Argentina necesita", remarcó Bullrich en otro pasaje de su discurso.



La exministra de Seguridad cuestionó al postulante presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al recordar que tras el inicio del Gobierno de Mauricio Macri, en el año 2015, lo invitaron al Foro de Davos.



"A los seis meses Massa nos metió una ley de prohibición de despidos, ¿hay algo más anticapitalista?", se preguntó, al aludir al viaje que Macri y Massa, entre otros, realizaron a ese foro en aquella oportunidad.



Tras su disertación, la candidata dio una conferencia de prensa junto su compañero de fórmula Luis Petri, el economista Hernán Lacunza, el postulante a gobernador bonaerense Néstor Grindetti, la diputada María Eugenia Vidal y el exministro de Producción y Trabajo Dante Sica, entre otros.



Bullrich se refirió a la denuncia penal que presentó contra Milei por haberla acusado de "montonera tira bombas" y aseguró que no va a "permitir" que "mienta más".



"Milei, deje de mentir, porque va a la Justicia. Ayer lo demandé con dos querellas penales, no quiero plata de él. Querellas por las acusaciones falsas de toda falsedad que planteó", apuntó.



También dijo que "es mentira" que la reunión de la que participó el candidato libertario junto a unos 50 empresarios haya sido una "contra cumbre" al coloquio empresarial de IDEA.



"Todos los años hay un almuerzo organizado por algún banco, el año pasado estuve yo. Nunca dije que era una contra cumbre. Además, acá estamos a salón lleno", dijo Bullrich, en alusión a que ese encuentro se realizó al mismo tiempo que su disertación en IDEA.



Sobre los preparativos para el segundo debate presidencial que se realizará este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA, la candidata afirmó que va a "pelear con toda la fuerza para que vean lo que significa" su coalición.



"Liderazgo, equipo, gobernadores, intendentes, una fuerza política que no se va a dejar arrebatar el poder nunca más. Vamos a ganar las elecciones y no nos van a trabar la gobernabilidad. Somos la única fuerza capaz de hacer esto", sostuvo.



En ese sentido, cargó contra Milei al decir que "desde la soledad" y con "alianzas con Luis Barrionuevo", su partido "no va a avanzar nada".



Además de la agenda de Bullrich, el candidato a gobernador Grindetti presentó esta mañana en Mar del Plata el Consejo Estratégico para la provincia de Buenos Aires, durante un acto en el club Torreón del Monje junto al intendente local, Guillermo Montenegro, y el exministro de Educación Esteban Bullrich.



"Hay que lograr nuevamente el humanismo en la sociedad, la conciencia del bien común, la solidaridad y la empatía. Este grupo va a velar por la cultura del esfuerzo y el trabajo, el reconocimiento del mérito", indicó Grindetti.



Luego de que ayer la candidata denunciara penalmente por "calumnias e injurias" a Milei, los partidos de ambos coincidieron hoy en homenajear a un grupo de civiles y militares que murieron durante un ataque llevado a cabo el 5 de octubre de 1975 por la organización Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 2, en Formosa.



La exministra publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en el que se comprometió a "llevar adelante el primer día" de su eventual Gobierno "las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles" del ataque cometido hace hoy 48 años.



"Este acto de justicia pondrá fin a tantas demoras inexplicables en las que incurrió este gobierno. Nosotros vamos a poner luz sobre la historia, reconociendo sin discriminar", expresó Bullrich.



Minutos después, la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, expresó querer "abrazar a las familias de las 13 víctimas del terrorismo asesinadas por Montoneros, a los heridos y al pueblo formoseño".



Sin embargo, el consultor en estrategia digital de Milei y fundador del sitio digital La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, hizo hincapié en que al mensaje de la candidata de JxC "falta agregarle" que el ataque fue realizado por Montoneros.



"Gracias a Victoria Villarruel este tema ahora todos lo quieren abrazar", escribió Cerimedo en X, y señaló que "lo que faltó agregarle a este tuit (en referencia a Bullrich) es que el ataque fue realizado por Montoneros peronistas".



En este contexto, y tras el recrudecimiento de la interna en JxC por los guiños que le propinó Macri a Milei durante una disertación en Harvard, el diputado José Luis Espert afirmó que la coalición "no se puede desperfilar cuando faltan horas para jugar una final".



"Lo ocurrido con esas declaraciones de Macri es como, si previo a un clásico Boca-River, o una final, los bosteros salen a decir 'si perdemos el martes le vamos a cortar el césped a las gallinas'", planteó Espert a radio FutuRock.