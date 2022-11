La guerra sin cuartel que enfrenta a los halcones y palomas del Pro y que agita el avispero en Juntos por el Cambio de cara a las candidaturas 2023 destapó otro escándalo con una promesa de Patricia Bullrich de 'romperle la cara' al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe de Miguel.

Si bien este nuevo cruce se conoció ayer por la difusión en las redes sociales de un video que grabó el durísimo enfrentamiento, la pelea tuvo lugar el lunes 24 de octubre durante la presentación del nuevo libro de Mauricio Macri ´Para Qué' en La Rural. Allí la jefa del Pro le advirtió al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, que la próxima vez que lo cruce en televisión le iba 'a romper la cara'.

'No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso directamente, conmigo no se jode', le espeta Bullrich a Miguel cuando ambos se disponían a ocupar sus lugares en el auditorio de la Rural, donde el pasado 24 de octubre en un acto al cual asistieron varios referentes de Juntos por Cambio (JxC). Ante las airadas palabras de la exministra del Gobierno de Cambiemos, Miguel la mira atónito y le pregunta por qué le dice eso y opta por abrazarla como una forma de bajar la tensión entre ambos. En el registro audiovisual también puede apreciarse al exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien mira asombrado la escena.

Ayer por la mañana, luego de viralizarse el video (tomado desde atrás por alguien presente en el lugar) Felipe Miguel habló con las radios 10, Mitre y La Red, y confirmó el episodio. 'Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso', sostuvo el funcionario, mano derecha del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

'Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie, pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales', siguió Miguel, que consideró que Bullrich 'cruzó un límite y la violencia es inaceptable'. En esta línea, el funcionario indicó que 'no supo que lo estaban filmando al encuentro' y tampoco ha vuelto a tener contacto con la presidenta del Pro 'después de lo que ocurrió'.

'Sé que ella dijo que no me iba a pedir disculpas, pero de igual manera yo la voy a seguir saludando', afirmó Miguel. Sin embargo más adelante en las entrevistas le restó peso al episodio dentro de la balanza de la coalición, y aseguró que 'JxC está más unido que nunca'. 'No necesito que JxC se manifieste frente a esto, no contribuye en nada, lo mejor que podemos hacer es no seguir aumentando la discusión', sostuvo el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, al intentar dejar atrás lo ocurrido.

Por su parte Bullrich consideró "hipócrita" la actitud del jefe de Gabinete porteño y se negó a pedirle perdón; "¿Cómo le voy a pedir disculpas yo?", se refirió a la pelea interna que agita al frente opositor de Juntos por el Cambio (JXC). "Fue muy cínico conmigo", apuntó la exministra de Seguridad, y subrayó: "(Felipe Miguel) dijo que yo era funcional al kirchnerismo, ¿yo? Decime cualquier cosa menos eso".

La escena hace pública la tensión en el Pro, entre los sectores que encabezan Macri y Bullrich, y los que se referencian en Rodríguez Larreta. En este clima, Bullrich también se refirió a las elecciones que el domingo pasado se celebraron en Brasil, y señaló que no quiso felicitar a Inácio Lula Da Silva por el triunfo que obtuvo porque el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) lució durante los festejos una gorra que llevaba la inscripción Cristina Fernández de Kirchner 2023. 'Se puso una gorra de Cristina Fernández de Kirchner al segundo de haber ganado. Estaba actuando de forma partidaria, no como un mandatario electo de un país', señaló Bullrich.

Aspiración de Carrió

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que si Juntos por el Cambio no garantiza 'una lista honesta' será candidata para las elecciones presidenciales, en medio de la interna del Pro. 'Quiero saber qué porcentaje de esta Nación quiere decencia en serio', dijo.