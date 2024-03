La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que acusarán a los narcos de Rosario de cometer actos terroristas. La funcionaria habló minutos antes de emprender el viaje a la provincia de Santa Fe, donde tiene previsto reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro y constituir un comité de crisis luego del fin de semana de escalada de la violencia.

“En los dos primeros meses de gestión habíamos logrado bajar los homicidios de una manera contundente. Generamos un nuevo régimen en las cárceles y todo esto ha generado un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy tienen acotado, con un mecanismo de terror nunca visto, por lo cual van a estar implicados en acciones de terrorismo, como dice el artículo 41 del Código Penal”, aseguró Bullrich este lunes en la puerta de su domicilio en CABA.

El mecanismo de terror al que alude la ministra son los asesinatos que se registraron en los últimos días como respuesta de las bandas narco que dominan la ciudad a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos. El último fue el crimen de Bruno Nicolás Bussanich, un playero de 25 años que fue ejecutado a sangre fría cuando cumplía con sus tareas habituales.

El gobierno nacional dispuso crear un comité de crisis y movilizar las fuerzas federales a Rosario. “Vamos con toda la fuerza, con toda la decisión, con los medios que tenemos aunque no son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros”, aclaró Bullrich.

La funcionaria del gabinete de Javier Milei, que este domingo también se refirió a la cuestión, anticipó además que las Fuerzas Armadas se limitarán a prestar asistencia logística de acuerdo a lo previsto en la Ley de Seguridad Interior.

“Nosotros nos vamos a reunir con los familiares de las víctimas que quieran reunirse con nosotros, con el gobernador, vamos a recorrer las zonas más picantes y más difíciles de Rosario y vamos a tener una acción muy concreta, más profunda, porque nosotros teníamos realmente una baja de homicidios muy importante y hemos tenido este recrudecimiento de la violencia a partir de haberles cerrado los grifos del negocio”, puntualizó.