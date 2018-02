La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , volvió hoy a defender el accionar del agente de la policía bonaerense Luis Chocobar y rechazó la "doctrina" garantista de algunos jueces. La funcionaria reiteró que el policía actuó como aconsejan los protocolos y manuales de formación en casos en que el sospechoso lleva un arma blanca.

"Esto lo que va a terminar es con la idea de que cada vez que un policía actúa, se discute si tiene que actuar. Si quieren, tenemos policías sin armas y vamos a ver cómo nos va", afirmó Bullrich en una entrevista con Radio Con Vos.

Chocobar fue procesado por exceso en la legítima defensa y embargado en 400.000 pesos por haber dado muerte a uno de los dos asaltantes que, instantes antes, habían acuchillado gravemente a un turista norteamericano en La Boca, en diciembre pasado.

La Ministra considera que el agente no llevó adelante una "acción de legítima defensa, sino de cumplimiento de deberes de funcionario público". "Esto es ratificar una mirada que tiene nuestro Gobierno de que las fuerzas de seguridad no son las principales culpables a partir de un enfrentamiento", indicó.

Enseguida, agregó: "Estamos cambiando esa doctrina. Hay jueces que no lo entienden. Por eso vamos a cambiar el Código Penal, la legítima defensa para casos policiales solo cabe para ínfimos momentos".

El juez Enrique Velázquez entendió que el agente no actuó con profesionalidad. Chocobar declaró que había visto a esos jóvenes forcejear con el turista, persiguió a Kukoc, le dio la voz de alto y como no la acató primero le disparó en una pierna y luego en la espalda, cuando el ladrón estaba parado y giró el tronco. En un video se pudo ver que el agente le disparó al sospechoso por la espalda cuando no parecía que fuese a atacarlo.

"A partir de un video recortado y mal editado, se analiza algo que es absolutamente poco profesional. Es no entender que Chocobar estaba en la persecución de un delito que seguía, que estaba infraganti", señaló Bullrich.