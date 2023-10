Este miércoles, la candidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, hizo referencia a las declaraciones del exmandatario Mauricio Macri, sobre apoyar en el Congreso de la Nación, las reformas “razonables” que plantee Javier Milei, si resulta electo Jefe de Estado en las próximas elecciones.

“Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema.”, manifestó Patricia Bullrich, en comunicación con radio Urbana Play.

Además, sostuvo: “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”.

También hizo referencia a la interna de Juntos por el Cambio, donde también mantuvo diferencias con el otro candidato a presidente de la fuerza, Horacio Rodríguez Larreta. “Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida. Discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”, aseguró.

Y agregó: “Yo lo voy a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente”.

Mauricio Macri, habló en las últimas horas ante estudiantes de Harvard, y consideró que “el mayor riesgo que representa Javier Milei es que esté aislado porque alguien aislado no puede cambiar las reglas de un país”.

Y aseguró: “Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”.

“Personalmente, me encontré con Javier Milei solo una vez; sé que compartíamos la pasión por en la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”, reveló.

De todas formas, sostuvo: “Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”.