La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich se refirió al acampe en la 9 de Julio que llevaron adelante movimientos sociales. "Esta situación social está construida y armada por quienes quieren llevarnos a una situación extrema", denunció la funcionaria sobre la protesta que se prolongó desde el miércoles por la tarde hasta este jueves a la mañana frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

"Siempre tuve una política muy estricta en cuanto al orden público. Pero si nosotros sentimos que hay una manifestación que tiene como objetivo generar una chispa para crear una situación de descontrol social, vamos a ser prudentes", analizó la ministra en relación a la protesta que lideró la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), liderada por Juan Grabois.

Bullrich resaltó que el objetivo del Gobierno es "llegar a una elección en la que no haya un desmadre social generado", y ofuscada insistió: "Si a mí me montan una provocación, no esperen que yo entre como borrego estúpido". "Los que hicieron los cortes son los mismos grupos que van siempre y que pueden tener otro canal de diálogo", señaló.

Cuando Diego Leuco le preguntó por qué había sido más permisiva con la manifestación que se extendió por más de 12 horas, explicó: "Yo creo en el orden, pero no soy estúpida, a mí no me van a agarrar en una situación con sectores que nos quieren provocar a pisar el palito". Y le apuntó a la oposición: "Todos estos movimientos que van a la calle son parte del Frente de Todos. Ellos también pueden hablar".

La reforma agraria de Grabois

La ministra de Seguridad también le reprochó a Alberto Fernández no haber "desmentido inmediatamente" la propuesta de Grabois de una reforma agraria en caso de que el peronismo gane las elecciones de octubre.

Al analizar la convivencia de distintos espacios en el Frente de Todos, Bullrich sostuvo que "no parece sorprendente que este conglomerado tenga cuentas pendientes con lo que no hizo en otro momento si le tocase gobernar" a partir del 10 de diciembre próximo. Para la funcionaria, "la matriz de esta construcción política que representa Cristina Kirchner tiene una idea de dominio total y absoluto".

Por eso, la ministra de Seguridad dijo que "no le parece una cosa extrema" de parte del peronismo/kirchnerismo "poder pensar en la expropiación".