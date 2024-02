La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que la "coalición, fusión o convergencia" entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) "no es por cargos" y manifestó que "es la idea que precede a la organización".



"Esta coalición, fusión, convergencia, no tiene nombre todavía. Es la idea que precede a la organización, luego veremos cómo se organiza, si es un solo partido, en dos partidos si es una coalición parlamentaria", afirmó la funcionaria en declaraciones a radio Rivadavia.



En ese contexto, la funcionaria señaló que "eso aún sería apresurado decirlo, porque hay que hablar con todos los estamentos de cada uno de los sectores" y destacó que "la idea precede a la organización".



"Lo importante es que está sobre la mesa la idea", remarcó y expresó que "con (el expresidente Mauricio) Macri vamos a llegar a buen puerto en el PRO y muchos sectores de Juntos por el Cambio (JxC) que quieren sumarse".



Además, sostuvo que la coalición entre los dos sectores políticos "no es tema de estructuras, sino de ideas" y destacó que "el proyecto ya está en marcha, no es algo nuevo, es algo que ya se gestó cuando decidimos acompañar en el balotaje a (el presidente Javier) Milei, acompañarlo en el gabinete".



"La convergencia la hizo la gente", manifestó sobre un acuerdo entre los dos sectores y reiteró que "no es un acuerdo de cargos, es poner la idea que la gente ya votó con más fuerza".



La ministra dijo que "lo primero que hay que entender es que la Argentina se está dividiendo por ideas".



"La idea es que aquellos que abrazamos un cambio que queremos liberar a la Argentina de esas mafias que impiden todo. Esa es la Argentina que se tiene que mostrar y la que tiene que nuclearse. Esas son las ideas del cambio y libertad. Los acuerdos no son por cargos, no son por espacios políticos, son por la necesidad de juntar los espacios de transformación", señaló.



Bullrich afirmó que "lo primero que hay que plantear es que esto es una discusión de ideas y nos hemos encontrado en esta idea".



En esa línea, señaló que "con (el presidente Javier) Milei habíamos hablado de la posibilidad de un acuerdo bastante antes de las elecciones".



"Es una convergencia que ya venía siendo para el PRO y sectores de JxC, venía siendo un alianza casi natural hace bastante tiempo y no nos animamos en ese paso. Habíamos hecho una buena elección en 2021. Estaba claro que nosotros estábamos mucho más cerca de las ideas de Milei que las de (el exjefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta, sin menospreciarlo", subrayó.