La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anunció hoy que el intendente de Lanús y presidente interino de Independiente, Néstor Grindetti, será su precandidato a gobernador bonaerense, elegido por sobre el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; el senador provincial y exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre; y el diputado Cristian Ritondo.



"Néstor Grindetti será mi precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires", publicó Bullrich en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambos, y destacó el perfil "bonaerense" del intendente de Lanús.



La titular del PRO en licencia indicó en ese mensaje que Grindetti "será un gran gobernador que cambiará la provincia" y ponderó su rol al frente del municipio.



"Con decisión y gestión, luchó contra el narcotráfico, puso orden y mejoró la vida de muchos bonaerenses", remarcó.



Bullrich también agradeció "el apoyo y el compromiso" de De la Torre, Iguacel y Ritondo, quienes -aseguró- trabajan "en unidad y con determinación para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires".



"Estoy convencida de que para cambiar hay que conocer de cerca los problemas, vivirlos y saber solucionarlos. Necesitamos un equipo de bonaerenses para resolver los problemas de los bonaerenses", añadió la exministra de Seguridad.



Si bien Bullrich resaltó su "compromiso" por la unidad de la coalición JxC, aún resta saber qué rol ocuparán tanto Ritondo como Iguacel y De La Torre en la campaña electoral, considerando que estos dos últimos dirigentes tuvieron coqueteos en las últimas semanas con el partido del diputado Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA).



"He planteado que, en caso de ir a las elecciones desdobladas, deberíamos hacer un frente de frentes en la provincia e incluir a Javier Milei", dijo recientemente De La Torre en diálogo con Perfil.



Por su parte, Iguacel exhibió en sus redes haberse reunido con "jóvenes liberales" de la provincia y comenzó a utilizar un léxico similar al que utiliza el líder libertario.



"Hay una visión nueva del mundo que queremos llevar adelante en Argentina. Y esa visión tiene que ver con devolver todo el poder a los ciudadanos, a los bonaerenses, y terminar con todos los curros, terminar con toda la casta", señaló ayer Iguacel en diálogo con radio Milenium, quien también incorporó recientemente los conceptos "dinamitar" y frases alusivas a la "libertad".



También se desconoce qué postura tomará Ritondo, de quien se especulaba un acercamiento al equipo de Bullrich luego de que la diputada María Eugenia Vidal declinara su participación en las elecciones presidenciales.



Además de Grindetti, los precandidatos de JxC definidos para la provincia de Buenos Aires son el diputado Diego Santilli, delfín del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en territorio bonaerense; y el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en ese distrito, Maximiliano Abad.



El dirigente radical pidió hoy que JxC vaya "unificado" en los comicios de la provincia, porque si no habrá "serios riesgos de perder".



"Si no vamos unificados en la provincia de Buenos Aires, lista que nosotros pretendemos liderar, hay serios riesgos de perder. Y si perdemos la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil la gobernabilidad de Argentina y mucho más la transformación de nuestro país", sostuvo esta mañana Abad en declaraciones a Infobae.