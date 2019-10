La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, quien aseguró que por el impacto de la crisis económica "hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". La funcionaria opinó que el exministro de Economía, "justifica el narcotráfico como forma de vida".

"Me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes, y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas, eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión", sostuvo Bullrich.

Además, afirmó en su cuenta de Twitter que "durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la PBA para armar su negocio. Con su declaración pareciera de que Kicillof busca convertir a la PBA en una zona liberada".

Luego dijo que la sociedad "es consciente de la importancia del significado que tiene en su vida la disminución de los búnkers de droga" y alertó que en el caso de que el kirchnerismo gane las elecciones "si llegan a levantar esta política con la idea de que van contra los grandes narcos, van a tener muchos problemas". "En ese caso van a volver a subir los índices de seguridad que nosotros bajamos. Si eso llegase a pasar, vamos a confrontar modelos", indicó, en diálogo con Infobae.

Kicillof se refirió a las drogas en el programa Debo Decir, donde fue consultado sobre el consumo y venta. El candidato evitó responder si la legalización de la marihuana ayudaría a combatir el narcotráfico. "No lo tengo claro", dijo, y luego indicó que está de acuerdo en cuanto a su uso medicinal: "Es necesario trabajar más en ese sentido. Se necesita capacidad de implementación y organización".

A su vez, comentó que, en una de sus recorridas como candidato en la Provincia, un cura de Morón le dijo que, por el desempleo, más personas se volcaron a la venta de drogas. "Hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", afirmó, y consideró que no hay que perseguir al "pequeño consumidor" sino a los "peces grandes".