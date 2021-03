Bullrich advirtió este lunes que los formoseños viven "en una especie de cárcel social", y denunció que en el marco de su visita a la provincia el gobierno local intentó bloquearles el paso a la ciudad de Clorinda.

A la vez, la ex ministra de Seguridad destacó la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no asistir al acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para no cruzarse con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Clorinda está de pie. Estamos con ustedes, todos juntos y en paz reclamando por una #FormosaLibre pic.twitter.com/UQsSu1owXC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 9, 2021

"Celebro el gesto de @horaciorlarreta, de no participar del encuentro convocado por el presidente Fernández en la Casa Rosada, en repudio a la presencia del tirano Gildo Insfrán", enfatizó Bullrich.

Según subrayó, "los formoseños viven en una sociedad con disciplinamiento".

"Es una especie de cárcel social. Les controlan las redes sociales. Los siguen de distintos lugares. Aquí se fue construyendo un régimen a fuego lento, en 25 años", recalcó la ex funcionaria nacional, que en un video sostuvo que el oficialismo había cortado la ruta para impedirles la llegado a Clorinda, aunque finalmente sí logró llegar a la ciudad.

Indicó: "Acá los comercios recién arrancaron en noviembre, cuatro meses después que en el resto del país, con días y horarios reducidos. Viven en un estado policial. Hubo familias que no pudieron ver a sus seres queridos".

"Formoseños, no dejen de luchar por sus derechos. Lo que están haciendo es levantar la voz de un reclamo que lleva décadas silenciado por la tiranía. ¡Estoy con todos ustedes! ¡Libertad ya para Formosa!", destacó Bullrich.

Además, en el marco del Día de la Mujer, dijo que el "#8M es un día de lucha y reconocimiento".

"Hoy me toca vivirlo al lado de las formoseñas, que tienen un coraje admirable, pero siempre junto a cada argentina que exige vivir en libertad y caminar sin miedo. #JuntasXTodas", agregó la ex diputada nacional.