La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, descartó ayer que el Gobierno analice adelantar las elecciones al considerar que sería una ‘debilidad‘, y opinó que los que buscan eso son los ‘de una Argentina populista que quiere volver para atrás‘.



‘Nunca se habló de adelantar las elecciones en el gabinete. ¿Para qué las vamos a adelantar?‘, preguntó la ministra en diálogo con Radio Nacional.



En la misma línea, la funcionaria analizó que las ‘complicaciones tienen que ver con que estamos cambiando una trama de poder mafioso y sabemos que hay una Argentina populista que intenta volver para atrás‘.



‘Adelantar las elecciones sería una manera de plantear una debilidad y yo estaría bastante en contra‘, continuó la funcionaria. Asimismo, indicó que la gestión oficial ha ‘logrado que se mantengan buenos resultados en la seguridad de la gente, a pesar del crecimiento de la pobreza‘. Y opinó que en materia electoral ‘la gente va a decidir si quiere seguir viviendo en un país que cada vez estará peor, o si quiere pasar este Rubicón, este mal momento, para poder lograr algo distinto para siempre‘.



Por otro lado, negó rumores sobre que le hayan ofrecido integrar una fórmula presidencial con vistas a octubre. ‘Cambiemos va a necesitar de todos nosotros en el lugar donde más sirvamos. Uno tiene que trabajar para lo mejor del proyecto, pero no puedo hablar mucho más de algo que nunca me ofrecieron y que institucionalmente nadie me dijo‘, puntualizó.



Bullrich analizó ‘que el año pasado nos agarró una tormenta perfecta entre la sequía y la crisis internacional del movimiento de las monedas, la Argentina estaba frágil, pero fundamentalmente acá hay una lucha contra una Argentina populista, autoritaria y mafiosa que se resiste a morir, y por ahora no se ha logrado poder vencer a eso‘.



‘La batalla es por la subsistencia de un sistema abierto, republicano, de libertad, de producción, de trabajo, de un país que viva lógicamente‘, finalizó la ministra.