Patricia Bullrich se refirió a los rumores que la presentan como potencial compañera de fórmula del presidente Macri en las próximas elecciones. En este sentido, la Ministra no ocultó su sorpresa frente al escenario en cuestión: “La verdad que estoy muy sorprendida que haya salido un tema así cuando nunca nadie me dijo nada. Ni el Presidente, ni nadie del Gabinete, ni absolutamente nadie me lo comentó y de golpe empezó a surgir el comentario”.

“Por un lado, yo lo que siento es que el lugar donde estoy como ministra de Seguridad es un lugar que falta mucho por hacer y cuando uno deja una gestión en un primer término, quiere seguirla”, planteó durante una entrevista en el programa Desde el Llano.

Y agregó: “Por otro lado, yo creo que las decisiones que tome el Presidente tienen que ver sobretodo con como él puede pensar o perfilar lo que es mejor para Cambiemos. En ese sentido, yo estoy a disposición”. Aunque aclaró: “Tampoco estoy diciendo ´sí, me gustaría´, estoy a disposición de lo que el presidente decida por supuesto”.

En cuanto a las políticas de Seguridad que se está implementando, la Ministra aformó “es una decisión del presidente Macri de cambiar a fondo la política de seguridad, cambiando un paradigma. El escenario que nosotros cambiamos es el fin del modelo Zafaroniano, el fin de la idea de que el centro es el victimario, que es el que tiene que tener más derechos, sobre el que hay que vanagloriar como una víctima del sistema, y todos los que son verdaderamente víctimas del sistema estaban dejadas de lado”.

Lo cierto es que al momento, en una fórmula que se espera sea completada por una mujer, son tres las candidatas a ocupar el cargo de la vicepresidencia. En adición a Bullrich, surgen tanto Gabriela Michetti, quien actualmente está en el cargo, así como la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.