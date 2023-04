La precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich anunció hoy la incorporación de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras a su espacio, le agradeció por sumar su "coraje a nuestra lucha por un cambio profundo" y desafió a sus rivales diciendo "me voy a subir al ring".



"¡Bienvenida Alejandra "Locomotora" Oliveras a La Fuerza del Cambio! Gracias por sumar tu coraje a nuestra lucha por un cambio profundo", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter, y acompañó el posteo con un video donde se la ve conversando con la influencer y boxeadora.



"Vos vas a ganar y la gente que te está apoyando ve todo lo que hacés", le confesó la séxtuple campeona mundial de boxeo, y pese a que aún no transcendió si su incorporación al espacio opositor se cristalizará con una candidatura, Oliveras agregó: "Estamos convencidos de que hay mucho por hacer".



Por su parte, Bullrich ironizó "me voy a subir al ring" y aceptó y se calzó un par de guantes de box que le regaló la deportista jujeña.



Ambas improvisaron un ejercicio pugilístico y "Locomotora" enfatizó: "Tiene ganas de pegar", en referencia a la performance de la precandidata opositora, quien pidió licencia a la presidencia del PRO.



En el año 2021 Oliveras compitió como precandidata a diputada nacional en la provincia de Santa Fe por el partido opositor Unite por la Libertad y la Dignidad en las elecciones legislativas y obtuvo el 3,91% de los votos en su distrito.



Anteriormente, en 2013, Oliveras había demostrado su apoyo a la dirigente social Milagro Sala vistiendo en una de sus peleas, en suelo jujeño, una remera de la agrupación Túpac Amaru que coordinaba Sala, hecho por el cual la Asociación Jujeña de Boxeo la consideró "persona no grata".