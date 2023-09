La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó ayer que tiene "un equipo de 100 economistas de todo el país" y reiteró que las próximas elecciones serán "la última batalla para liberarnos del kirchnerismo para siempre", al participar de un acto en Corrientes junto al mandatario provincial, Gustavo Valdés, y al gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero.

Para ganar la elección de Chaco, Zdero dijo que imitó lo que "hizo hace mucho tiempo" la dirigencia de JxC en Corrientes y enmarcó su victoria como parte de un "viento de cambio que viene a lo largo y ancho del país".

En la primera mañana luego del triunfo que ungió a Zdero, Bullrich fue a recorrer el barrio Emerenciano Sena, bastión del piquetero detenido por el crimen de Cecilia Strzyzowski, donde tuvo un picante cruce con los vecinos que salieron a increparla. "Asesina. Usted no tiene nada que hacer acá, no venga a provocar a la gente", le gritaron. "Ya no hay ningún lugar que no se pueda pisar, este barrio es de todos los argentinos", respondió la exministra de Seguridad. Bullrich estuvo el domingo en el escenario principal del búnker de Zdero.