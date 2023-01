El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, dijo hoy tras finalizar la cuarta audiencia del juicio que los testigos hablaron de una "violencia inusitada" sufrida por la víctima, a quien los acusados lo tuvieron "al acecho, esperaron el momento" y "mataron brutalmente" en un hecho que tildó como "una matanza en malón".



"Casi todos los testigos que transitaron por la audiencia hablaron de un objetivo que era Fernando, no era ningún otro de los muchachos que lo acompañaban y evidentemente querían terminar con su vida", afirmó esta tarde Burlando en una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales de Dolores.



Burlando aseguró que "la violencia estaba impuesta en el ADN de todos los acusados" y que fueron parte de "una organización" que programó el ataque.



"Ellos estaban al acecho, esperaron el momento, no estaba la Policía y lo atacaron a Fernando. El objetivo era Fernando, fueron en contra de él, lo mataron brutalmente de una manera que uno no entiende, todos hablan de la violencia inusitada y cada testigo reacciona con emoción, muchos no se pudieron olvidar nunca mas de este episodio", expresó y añadió: "Esto fue una matanza en malón."



En ese sentido, el letrado relató que el kiosquero declaró que "el objetivo era Fernando, que lo castigaron con una violencia que nunca vio", lo cual "es un denominador común en todos los testigos".



"Hemos normalizado la violencia, nos hemos acostumbrado a escuchar y a ver a los testigos emocionarse cuando hablan de la violencia, realmente es un juicio fuerte, muy duro", indicó.



Además, Burlando criticó las preguntas del defensor Hugo Tomei a la testigo Virginia Pérez Antonelli, quien le practicó al joven maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras el ataque.



"En las preguntas de Tomei había un gran desconocimiento, está tocando muy de oído, la situación de lo que puede generar el masaje cardíaco en una persona de las características de las heridas que tenía Fernando, a lo sumo vos estás tratando de salvar una vida y fracturás una costilla pero no vas a matar a nadie", sostuvo el abogado que precisó que mañana vendrá "personal policial y ya empiezan las rondas de todos aquellos que trabajaron pericialmente".



Más temprano, sobre esos cuestionamientos realizados sobre la técnica que se empleó para realizarle RCP a Fernando había dicho: "Es un papelón; es insólito. Hay que pensar, primero, que hay dos formas de acercarse a una persona: una como lo hicieron estos chicos y la otra es acercarse y tratar de darle vida, como cualquier persona bien intencionada que quiere reanimar a una persona que no tiene pulso."



Al realizar un balance de lo que va del debate que comenzó el lunes último, Burlando dijo que fue "favorable y positivo desde el punto de vista solamente técnico o jurídico" y que es "una pequeña respuesta nomás a los papás" de Fernando.



"No sabía que iban a ser tan claros y elocuentes los testigos", destacó.



Sobre cómo viven el juicio Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de la víctima, el abogado expresó: "Estamos sometiendo realmente a la familia a ver imágenes que yo creo que deben ser un tormento cada vez que las reproducimos. Lo hacemos ya de una manera desmedida porque queremos que las cosas queden realmente bien claras. Creo que, para lo que es el corazón de Silvino y de Graciela, debe ser demoledor".



"Vienen todos los días, y resisten; obviamente tienen algunos problemitas de presión, cosas diría yo lógicas", puntualizó Burlando.