En la Justicia de Nicaragua avanza la denuncia por violación agravada que la actriz Thelma Fardín realizó el año pasado contra Juan Darthés, y que dio a conocer públicamente en una conferencia de prensa, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas.

Recientemente, Interpol emitió una alerta roja por el pedido la captura a Juan Rafael Pacífico Dabul -su nombre real-, lo que fue acompañado por la decisión del juez de no dar lugar a las solicitudes que presentó la defensa del actor. Por otro lado, las pericias forenses confirmaron que la actriz fue víctima de violencia sexual.

Mientras tanto, Darthés se encuentra refugiado en su país natal, Brasil, que no colabora con Interpol, por lo que se halla protegido por su legislación. Según explicó la abogada de Fardín, Sabirna Cartabia, en una oportunidad anterior, el actor está moviéndose, lo que las complica.

Por su parte, el abogado defensor del actor acusado, Fernando Burlando indicó que "no hay pruebas suficientes" que comprometan a su cliente y que el hecho de que la Justicia haya considerado a Thelma víctima de un abuso eso no implica que el responsable sea Darthés.

"¿Hay elementos de prueba contra Darthés en la causa que pretenden llevar adelante? Yo creo que con la sola declaración de una víctima y una pericia que dice que en algún momento fue abusada, sin ser indicativa de quién fue ese abusador, me parece que no hay elementos suficientes como para llevar adelante un proceso de estas características cuando -entre otras cosas- se presentaron un sinnúmero de pruebas en búsqueda de la verdad y no de una parcialidad y no se realizó ni una sola medida", sostuvo Burlando en diálogo con Intrusos.

"En Nicaragua no me puedo presentar ni yo porque me dijeron que iba a terminar preso por defender a Darthés, porque así son. Es un ambiente en el que se respira privación de los derechos, de las garantías individuales. Se respira muerte", mencionó, al término que indicó que las cárceles de dicho país "están catalogadas como las peores del mundo".

"Yo venía comunicándome casi a diario -y tengo todas las conversaciones guardadas- con la fiscal, a quien le preguntaba si era necesario llevar -entre otras cosas- testigos de distintas calidades y naturalezas. Es más, yo ofrecí llevar a Juan en no menos de diez oportunidades. Lo que ellos transmitían es que no era necesario, que su tema estaba terminado. No hay una Justicia equilibrada", manifestó.

La denuncia se remonta al año 2009 cuando los actores estaban de gira en Nicaragua por la telenovela Patito Feo. Darthés tenía 45 años y era casi uno de los únicos mayores de edad del grupo. Thelma tenía 16 años.