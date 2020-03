El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que mandará un proyecto de ley para para congelar los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios, e impedir desalojos. La decisión forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno puso en práctica para tratar de amortiguar el impacto económico que genera el aislamiento obligatorio.

Reveló que está dialogando con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar con esa iniciativa en los próximos días y le pidió a los argentinos que “estén tranquilos”. “A los que la están pasando mal los vamos a ayudar, que nadie se inquiete, es una tormenta que va a mojar más a algunos que a otros, pero la pasaremos”, afirmó.

La posibilidad de que muchas familias no puedan afrontar los pagos de las cuotas de los alquileres es una de las eventuales consecuencias de la caída en los ingresos que se verá en algunos sectores por el parate en la actividad económica. En este punto particular, se barajan varias opciones que quedarán sobre la mesa de discusión. parlamentaria. Entre ellas, desde que se diferencia entre vivienda única y no, normas para las renovaciones de alquileres que se den en medio de la crisis, hasta que, según los casos, pueda pagarse una parte del alquiler, o incluso directamente diferirlo.

Además, volvió a defender la decisión del gobierno nacional de dictar la cuarentena obligatoria para toda la Argentina y reiteró el pedido para la ciudadanía de que se quede en su casa respetando el aislamiento con el objetivo de combatir de manera más eficaz el avance del coronavirus.

"El mundo nos pone de modelo porque tomamos las precauciones de cuarentena antes que nadie”, expresó el Presidente en diálogo con Cortá por Lozano, por Telefe. En esa línea, dijo que desde el Gobierno hicieron “todo lo posible para que el contagio sea paulatino” pero que para que eso se cumpla “hay que respetar la cuarentena”.

El Presidente eligió tomar lo que está sucediendo en Italia y España, donde el coronavirus avanza vertiginosamente, para pedirles a los argentinos tomen conciencia y cumplan las normas impuestas en este tiempo donde se está combatiendo contra la pandemia. “Miren la tasa de mortalidad en España e Italia. Miren a que riesgo se exponen”, expresó.

Además, dejó en claro que el número de contagiados aumentará en los próximos días pero que esas personas pertenece al grupo que se contagió antes de que comience el aislamiento obligatorio. “El contagio va a existir. No hay que intranquilizarse porque los números de contagiados suban. Eso va a pasar”, indicó.

Como lo viene haciendo en todos los programas donde habla, el jefe de Estado reitera cada vez que puede el pedido para que los argentinos se queden en sus casas. “Les estoy pidiendo que se queden en sus casas unos días. No son días de paseo, no son vacaciones. Es la forma de contribuir para disminuir el riesgo”, afirmó.

Fernández también se refirió a la posibilidad de extender la cuarentena y a los posibles escenarios que se encuentre con el avance de los contagios. “Por mucho que nosotros podamos estimar escenarios, todo escenario se vuelve incierto si la gente no toma su parte”, aseguró, y luego agregó: !Por lo pronto el martes que viene termina la cuarentena, vamos a ver ahí en qué punto estamos. Si es necesario, la voy a prolongar, porque entre la economía y la salud elijo la salud".

“La situación es algo parecido a escribir la obra mientras estamos en el escenario. Todo está en prueba, todo es experimento. Solo sabemos la velocidad de contagio y hagamos todo lo necesario por no contagiarnos. Tenemos que encerrarnos en nuestras casas para eso. Sé que esto genera ansiedad, malestar, enojo. No tratemos de apurar una decisión que no puedo tomar hoy, no sé realmente cómo va a evolucionar esto”, precisó.