El ministro de Defensa Oscar Aguad aseguró ayer que se va a modificar el Decreto 727/06 que reglamentó la Ley de Defensa y fue firmado por la exministra kirchnerista Nilda Garré, porque estableció que las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir ante el ataque de un "Estado", cuando dicha ley habla de "un ataque externo", en forma amplia.



De dejarse esta reglamentación "prácticamente pierden sentido las fuerzas", dijo Aguad en un reportaje al diario La Nación y explicó que a nivel global "cambiaron las amenazas" y "la guerra Estado-Estado ya no existe". "Los ataques se pueden dar en el ciberespacio. Y está la amenaza de ocupación territorial a manos de redes delictivas, como las redes unificadas de narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero", dijo.



Las Fuerzas Armadas, agregó Aguad, "son custodios de nuestra soberanía, integridad territorial, recursos naturales y, finalmente, de la vida y la libertad de los argentinos". "Por eso son una parte esencial, vital y estratégica de nuestra nación", completó el titular de la cartera de Defensa.



Aclaró que la ley de Defensa "no dice" que las Fuerzas Armadas sólo pueden actuar ante la agresión de un Estado, como lo estableció el decreto de reglamentación. "La ley no dice eso, habla de un ataque externo, pero según el decreto del expresidente (Néstor) Kirchner ese ataque debe ser de otro Estado. Se va a derogar. Si no, prácticamente pierden sentido las fuerzas", aseveró.



Respondió que no está previsto que las FFAA se destinen a seguridad interior pero que existen "nuevos desafíos que están muy ligados a la seguridad interior, como en la frontera norte". "Las FFAA van a colaborar con las fuerzas de seguridad, fundamentalmente haciendo logística, con vigilancia estratégica, en la lucha contra el narcotráfico", adelantó el ministro. (Télam)