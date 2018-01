Avance judicial. Policías federales del grupo Halcón allanaron durante cuatro horas la Base Naval de Mar del Plata y la de Puerto Belgrano.



Personal de la Policía Federal allanó ayer, durante cuatro horas, las instalaciones de la Base Naval de Mar del Plata, por orden de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, en el marco de la causa por la desaparición del submarino ARA San Juan en el Atlántico sur, el 15 de noviembre pasado, con 44 tripulantes a bordo.



Los allanamientos se extendieron a dependencias de la Base Naval de Puerto Belgrano en el sur de Buenos Aires y en el área de Dirección de Materiales de la Armada, en el Edificio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.



En todos los casos, la Justicia fue en busca de documentación referente a reparaciones, compra de insumos y material de alistamiento del ARA San Juan, como también licitaciones y contrataciones para tareas de alistamiento, desde febrero de 2007 a octubre 2017.



Los familiares, que venían reclamando desde hace rato que la Justicia investigara lo sucedido y comenzara por buscar en la base de la Armada con asiento en Mar del Plata, expresaron ayer su beneplácito por la acción de la Justicia, aunque dijeron que es un poco tarde, ya que, si había algo, ya lo destruyeron con anterioridad.



A 71 días de desaparecido el submarino, y a un día de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reuniera con los familiares de los tripulantes, alrededor de las 10 llegaron efectivos de la Policía Federal a la Base Naval e informaron en el ingreso que venían a allanar, por orden de la jueza Yáñez, el sector de Comando de la Fuerza de Submarinos y la División Arsenal.



Yolanda Mendiola, la madre del submarinista cabo primero Leandro Fabián Cisneros (28), expresó que "algunos familiares estaban justo en ese momento, cuando llegó la Federal, y les dijeron que no se podían acercar a los lugares que se allanaban".



"Supuestamente vienen a buscar algún tipo de documentación que pueda certificar si el submarino ARA San Juan estaba en condiciones de navegabilidad o no, y si hay algún tipo de documentación que certifique las reparaciones que se le hicieron, cuándo y dónde, en el último tiempo, y qué reportes hay sobre la vida del submarino". Yolanda expresó: "Me parece bien que hayan venido a allanar la base, ya que es algo que nosotros veníamos reclamando hace rato, aunque creo que es un poco tarde, ya que deben haber quemado todo en este tiempo".



El juzgado federal de Yáñez lleva adelante la causa por "investigación de ilícito" en torno a la desaparición del submarino, que tiene a varios familiares representados por Luis Tagliapietra, papá de Alejandro, uno de los tripulantes, como querellantes. Esa investigación procura establecer, entre otros puntos, cómo actuó la Armada frente al informe de una avería informada desde el submarino antes de perder el contacto, así como aspectos vinculados con su reparación de media vida, iniciada en 2007 y finalizada luego de siete años.