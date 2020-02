El presidente Alberto Fernández respaldó ayer la postura del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien decidió pagar el vencimiento de los bonos que vencían a principios de 2019, y aseguró que su administración quiere "encontrar una solución sin entrar en default".



"Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es una decisión que yo comparto con el gobernador. Estamos trabajando de buena fe en la negociación de la deuda", señaló el mandatario a la agencia oficial de noticias Télam en declaraciones formuladas en París, momentos antes de viajar hacia Argentina tras concluir la gira que realizó por Europa.



En ese sentido, el Presidente remarcó que entiende al gobernador Kicillof pero advirtió que será "muy difícil seguir esa lógica".



Fernández aseguró que el Gobierno "no quiere que nadie piense" que el país pretende "defaultear", pero sabe que la deuda es "insostenible". En cuanto al reperfilamiento de la deuda en moneda nacional, Fernández estimó que "se debe esperar", y aclaró que el gobierno "no emitirá a lo loco. Nosotros también tenemos disciplina fiscal. Hemos hecho una propuesta, esperamos que la entiendan, pero no vamos a andar emitiendo moneda y menos para pagarles a los acreedores".