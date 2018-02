Una madre argentina en apuros. "Es inexplicable, la sensación es que te falta oxígeno", dijo Elizabeth Ávalos, la madre de la pequeña desaparecida hace casi 8 meses.

Una ciudadana argentina busca en Indonesia a su hija de 7 años, después de que el padre de la niña, que no tiene la custodia, se la llevara hace casi 8 meses al país asiático tras cruzar Bolivia, Brasil y Malasia, informó por estas horas la mujer.



El padre de Alum, Jorge Gabriel Langone, fue a buscarla a su escuela en el barrio de Flores de Buenos Aires el 5 de junio de 2017, abandonó junto a ella Argentina con el apoyo de su familia y

bloqueó la comunicación con la madre, Elizabeth Ávalos.



"Es inexplicable la sensación, no encuentro palabras para explicarlo, una madre o un padre pueden imaginarlo, la sensación es que te falta oxígeno", dijo a la agencia de noticias Efe Ávalos desde Malasia.



La mujer y Langone se encontraban en el proceso judicial para dirimir la custodia de Alum, que finalmente fue otorgada a la madre, cuando se comprobó que su expareja había abandonado el país con la hija.



Langone, de 41 años y conocido como "Gito" o "Dalam", viaja junto a su actual pareja, Candela Soledad Gutiérrez, de 35 años, y su hija haciendo autostop (lo que popularmente se conoce como "hacer dedo"), utilizando nombres falsos y haciéndose pasar por una familia.



Ambos adultos tienen una orden de búsqueda y captura de la Interpol y sus pasaportes anulados, y Alum se encuentra en la lista de personas desaparecidas de esa organización de policía internacional.



La pareja de fugitivos cruzó a Brasil a través de Bolivia, y desde allí se cree que embarcaron hacia Malasia, donde las averiguaciones de la madre llevaron a alertar a las autoridades. Elizabeth Ávalos lamenta que, a pesar de la colaboración de la Cancillería argentina, que "han trabajado muchísimo, me han apoyado y me han pagado los viajes", en Malasia la investigación no avanzó por culpa de la Policía, tanto la Interpol como la local.



"Conseguí un montón de datos, "mails" y teléfonos que ellos usan, y no pudieron hacer nada porque dependen de un montón de cosas, no tienen las herramientas necesarias, toda la información llegó



tarde", afirmó la madre argentina. Testigos que ayudaron a Langone a cruzar la frontera dijeron a



Ávalos que los fugitivos viajaron a finales de diciembre desde el estado de Johor, en el sur de Malasia, a Batam, en el noroeste de Indonesia (en el sudeste asiático), y desde allí continuaron en barco hacia Yakarta.



A mediados del año pasado, Langone había sido visto en el pueblo jujeño de Tilcara junto a Alum.



Si bien esta no fue la primera vez que Langone desapareció con su hija, Ávalos contó que el hombre nunca evitó el contacto durante tanto tiempo. Cada vez que sucedía algo así, ella recurría a la Justicia, aunque no tenía respuestas.

"Me pegó delante de ella hace 2 años"

Langone incumplió en varias oportunidades el régimen de visitas, y tampoco respetaba la cuota de alimentos.



Hace meses, la mujer explicó que se separó hace cuatro años de Jorge, quien "nunca cumplió con las visitas que habíamos pautado. Hace dos años me pegó delante de la nena y a partir de ahí recurrí a la justicia. Fijamos un régimen que jamás cumplió". Y agregó: "Estaba en un proceso judicial para que el padre no pudiera retirar a la nena de la escuela pero antes de que saliera la restricción él se la llevó".



Elizabeth describió que su expareja "ya había hecho esto de llevarse a la nena por unos días, pero siempre había mantenido el contacto conmigo, por eso esta vez es excepcional, él bloqueó su cuenta de Facebook, no atiende el teléfono ni responde los mails".



"En otra oportunidad se llevó a la niña durante 20 días, yo estaba con Alum haciendo las compras y me la saco de las manos en la puerta de mi casa y la subió a su bicicleta", contó la mujer.



"No se quería ir"



Pese a que la madre dijo que su expareja "trata bien" a la nena Alum, "lo último que ella expresaba era que la dejaba mucho tiempo sola y que la obligaba a hacer ciertas actividades. También me expresaba que no se quería ir con él, el día que se la llevó lloró mucho porque no se quería ir con él".



A la música



La pequeña Alum tiene el pelo castaño, tez blanca y ojos claros. Jorge Gabriel Langone tiene el cabello largo con rulos, ojos claros y es delgado. El hombre se dedica a la música y se hace llamar Gito o Dalam. Cualquier información sobre el caso, comunicarse al teléfono (011) 1532518780.