La precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner llegó a la provincia de Santiago del Estero para presentar su libro "Sinceramente". Durante el encuentro, la mandataria aprovechó la oportunidad para criticar la gestión de Mauricio Macri: “Hay gente haciendo malabares para poder llegar a fin de mes”, sostuvo la ex jefa de Estado.

En el arranque de su discurso, Cristina contó detalles de los motivos de su inspiración para hacer el libro y luego se puso a tono de campaña con frases directas al Gobierno de Mauricio Macri.

"Hay dirigentes que dejaron a la Argentina patas para arriba" destacó. "Me falta un poco para escribir mis memorias, las memorias están al final del camino", destacó.

La expresidenta señaló: "Sentí la necesidad de poder dar un gesto, de poder en serio despojarme de todas las vanidades y dar un testimonio de que estamos dispuestos a ayudar, a unir a los argentinos". Y agregó: "Yo ya fui presidenta, y siento la necesidad de ayudar y colaborar de terminar con esta catástrofe que viven los argentinos y argentinas".

Durante su discurso, Cristina agregó que "tengo un absoluto compromiso de trabajar fuertemente para la reconstrucción de este país". "Es imposible pensar que se puede solucionar mágicamente este endeudamiento brutal", manifestó Cristina Kirchner en alusión al Fondo Monterario Internacional.

La actual senadora hizo un párrafo aparte y les dejó un claro mensaje a las mujeres: "El rol que han tomado las mujeres me parece que es muy fuerte. Las chicas ahora en el colegio no quieren ser reinas o princesas. Quieren ser presidentas. No me arrepiento de nada, para nada. Me hubiera gustado que me hubieran defendido un poco más las referentes feministas".

La aparición de Cristina se produce a pocas horas del cierre de inscripción de alianzas para las PASO de agosto, por lo que las fuerzas políticas mantienen intensas negociaciones. La expectativa se centra en un posible acuerdo entre el Frente Renovador de Sergio Massa y el espacio que postula a la fórmula Fernández - Fernández.