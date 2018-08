"La primera". "Fui la primera presidenta mujer y seré la primera senadora allanada", dijo la exmandataria en su encendido discurso de anoche en la sesión del Senado de la Nación.

Durante la sesión en la que la Cámara Alta discutió los allanamientos a sus domicilios, la senadora nacional y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que no se arrepiente "de nada".



Tras la difusión de los cuadernos de las coimas que comprometen al kirchnerismo, CFK aseguró que "no me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio (en alusión al juez del caso de las coimas), los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice".



Afirmó que se arrepiente "de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir o convencer de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina".



"¿Creen que la patria contratista empezó en 2003 y se produjo esa reunión, como cuenta un empresario que lo llamó un ministro para decirle lo que tenía que hacer? ¿En serio lo creen? Estamos en la República Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo", sostuvo.



"¿Creen que los arrepentidos dicen la verdad? Esto es una proscripción de dirigentes populares. (El juez federal Claudio) Bonadio es un títere, esto es un modelo regional que podríamos ver en Brasil", añadió la actual senadora nacional.



La exmandataria imputada por los cuadernos se metió de lleno en la discusión política y electoral, repudiando que se utilice su persona para justificar los problemas que atraviesa el país: "A los que creen que yo soy un obstáculo, yo no soy el problema de este Gobierno. El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus políticas espantosas. Espantosas. No soy yo. Y tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque no puedo ignorar que hay intenso fuego amigo, creen que soy el obstáculo para llegar no sé a dónde. Si mañana, o en este momento, un rayo me partiera y de mí quedaran solamente esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca con el voto popular a presidente. Pero no soy yo el problema".

Los tensos momentos del discurso

"Es lícito que haya gente que no me quiera, pero lo que no es lícito es que se quiera hacer parecer que estamos en un sistema justo", dijo anoche Cristina en el Senado. "La paridad debe ser con todos. Usted misma, señora (en referencia a Gabriela Michetti) le fueron encontrados bolsos con dinero. ¿Alguien le allanó su casa? Por una causa similar tuvo que renunciar una ministra de economía", dijo la exmandataria.



Uno de los momentos más tensos fue cuando puso en duda a los empresarios que están aportando a la investigación: "¿Ustedes creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad?", sostuvo la senadora de Unidad Ciudadana, que estuvo a cargo del cierre de su bloque.



También apuntó contra el manejo judicial de la causa: "Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que (el fiscal) Stornelli y Bonadio van a amenazar con meter presos. Hoy venía para acá y un conocido letrado, apoderado de un empresario detenido, decía que están amenazando y los hacen decir cualquier cosa. Y que su defendido en unos días iba a mentir y a acusar a alguno para que lo dejen en libertad". Luego, la exmandataria aprovechó para endilgarle a Cambiemos la investigación en su contra por los aportantes truchos de la última campaña: "Los empresarios nos aportan a nosotros y los beneficiarios de la (asignación) a ustedes".