En la previa del Día de la Lealtad peronista y a menos de un mes de las elecciones legislativas, la vicepresidente, Cristina Fernández analizó ayer que "un tercio del electorado" que se expresó en las elecciones primarias de septiembre "se fue a los extremos entre los que quieren quemar el Banco Central y los que piden expropiar todo".

Fernández de Kirchner encabezó ayer el Encuentro Nacional de Jóvenes de la agrupación La Cámpora en el predio de la ex Esma. Allí, aclamada por los suyos, aseguró que los votos que reunieron las dos coaliciones principales fue del 70%, mientras que en el 2019 había sido el 90%. "Yo he visto muchos festejos en algunos, se ve que no leen ni se ponen a analizar bien todo. Pero bueno qué sé yo, hay gente que festeja porque le enseñaron que había que largar globos. Muchachos, pinchen los globos y pónganse a pensar qué hacemos con el país".

Luego explicó por qué decidió reaparecer en un acto público: "Quería venir a este Encuentro Nacional en vísperas del 17", remarcó la vicepresidente durante el inicio de su discurso, luego de expresarle su cariño a los militantes de La Cámpora que la aplaudían y cantaban por ella.

Cristina también aprovechó para bajar un mensaje de unidad puertas adentro del Frente de Todos.

"El peronismo, le pese a quien le pese sigue hoy más vigente que nunca. ¿Y saben por qué, porque esa propuesta, esa idea, que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores al sistema de decisión de la política nacional sigue ayer más vigente que nunca", remarcó sobre el Día de la Lealtad que conmemora el peronismo cada 17 de octubre, acompañada por Lucía Cámpora, legisladora porteña del Frente de Todos.

La última presentación de la vicepresidente había sido el pasado 30 de septiembre junto a Alberto Fernández durante un acto en la Casa Rosada, luego de la crisis desatada dentro del Gobierno tras la derrota electoral en las PASO.

En el regreso en la escena pública, criticó a la oposición: "La derecha dice que la culpa de que las cosas vayan mal la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabés qué?, Minga. No es cierto que los derechos de los laburantes generen la falta de trabajo. Es la concentración del capital. Hoy lo denuncia el Papa, que habla de la locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo".

Luego pidió que el festejo del 17 de octubre no sea "con aire de nostalgia" y remarcó la necesidad de una "refundación del pacto entre los trabajadores y el capital". Y agregó: "Miren lo que nos pasó con los empresarios mandando en el país. Entramos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional y hoy estamos con un endeudamiento que, sumado a la pandemia, hoy estamos como estamos".