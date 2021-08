“Alberto, vos tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, y metele para adelante”. Con ese mensaje al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner cerró un extenso discurso que pronunció en el partido bonaerense de Avellaneda. El oficialismo se convocó allí para dar un mensaje de unidad tras la crisis política que se generó la semana pasada por la difusión de la foto del presidente Alberto Fernández, su pareja Fabiola Yañez, y otros diez invitados en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, en medio de la más estricta cuarentena.

En el escenario, el primer mandaario era flanqueado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, de un lado, y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, del otro, mientras que también los acompañaban el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario. También se dieron cita el ministro y ex intendente local, el ultracristinista Jorge Ferraresi, y los precandidatos a diputados del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Entre los que fueron convocados también estaba gran parte del gabinete nacional, del provincial y dirigentes de primera línea de la provincia de Buenos Aires y de los gremios. Se trata así, de un encuentro político de unidad, tras la tensión interna que provocó la difusión de la foto en Olivos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Economía, Martín Guzmán, el de Justicia, Martín Soria y su número 2, Juan Martín Menna, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, el senador Oscar Parrilli, el diputado Leopoldo Moreau, la titular de AySA, Malena Massa, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros, estuvieron en el acto.

La vicepresidenta recordó la movilización que se gestó en Comodoro Py cuando fue a declarar ante la Justicia y denunció que en ese entonces había una “República de morondanga”. “Comenzaba en el país una cacería de opositores y persecución judicial sin precedentes. A los que hoy hablan de la República, dónde estaban cuando se perseguía y encarcelaba opositores sin juicio?,” se preguntó. “Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se le había pedido previamente que acompañaran la campaña judicial para meterme presa. ¿Dónde estaban?¿Y hoy me vienen a hablar de la República? ¿Y aquella qué era? ¿De qué República nos hablan?”, insistió.

Además, recordó que durante la gestión de Cambiemos se conformaron “mesas judiciales con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la Justicia, todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de República. ¿Qué República era aquella? República de morondanga era. Eso era. República de morondanga”.

El mensaje de Kicillof

A su turno, el gobernador Axel Kicillof comenzó su discurso recordando que la semana pasada también participó de un acto para inaugurar obras que no habían sido concluídas por la gestión de María Eugenia Vidal. “Estamos acá y parece un calco. Eran obras terminadas o bien avanzadas que se dejaron como esqueleto, como ruinas. Universidades, hospitales, viviendas”, dijo.

En esa línea, se preguntó por qué razón nadie le preguntaba al ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora “por qué no se inauguraban” la obras que estaban avanzadas.

“Uno podría decir que no había dinero. Pero no, porque se endeudaron como nunca en la historia argentina. Será para que nadie pueda en lo que estuviera a su alcance reconocer lo que se había hecho en gobiernos anteriores”, planteó Kicillof.

A modo de cierre, Kicillof aseguró que en las elecciones se “discute cómo transformar la realidad de los bonaerenses” y agregó que los candidatos del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, “saben muy bien que siempre tienen que votar para acompañar las medidas de Alberto y de Cristina, que son para el lado del pueblo”.

El discurso de Massa

Durante su discurso, Massa recordó que durante la gestión de Mauricio Macri se pararon “más de 100 mil viviendas” y que, al llegar al Poder Ejecutivo, tuvieron que resolver el inicio de esos contratos. “A pesar de que la oposición no nos acompañó, pudimos hacer ley para reinciar las 100 mil viviendas. Estamos a menos de un mes de elegir qué Congreso vamos a tener a partir de diciembre”, resaltó el presidente de la Cámara de Diputados.

“La oposición en 4 años se olvidó del Impueso a las Ganancias. Se olvidó de los trabajaores. Bajamos a un millón de trabajadores el impuesto para recuperar salario”, resaltó Massa y recordó la ley aprobada que benefició a los monotrutistas. De cara a los próximos comicios, denunció que Juntos por el Cambio quiere “engañar a la gente cambiándose de domicilio” y reclamó a la ciudadanía: “No volvamos para atrás”.

“Los que endeudaron a la Argentina, nos dejaron una deuda para diez generaciones, que se acostumbraron a priorizar el pago de intereses y no el de inversión pública, hoy pretenden, cambiándose de domicilio y escondiéndose detrás de memes y fotos tratar de engañar a la gente”, afirmó Massa en su discurso.

Asimismo, resaltó el presidente de la Cámara de Diputados que en las próximas elecciones “se vota si priorizamos las obras y el desarrollo argentino o el pago de deuda. Estamos pidiendo el apoyo no a un presidente, sino a un proyecto de país. No volvamos para atrás, siempre para adelante, en setiembre y noviembre votemos para adelante”.