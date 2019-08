"Ya nos dimos cuenta de que cuando nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera". Así cerró Cristina Kirchner su última presentación del libro "Sinceramente" en la localidad bonaerense de Tortuguitas, donde se mostró por primera vez en vivo junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa

Durante el acto, Cristina Kirchner hizo dos guiños explícitos a Massa, primer precandidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires por el "Frente de Todos". Sobre el final, la ex presidente hizo una mención a su acercamiento con su antiguo adversario, hoy aliado político: "Nos habíamos distanciado y nos volvimos a juntar porque es mucho más importante la Argentina que nuestras diferencias".

"Los que privilegiamos nuestras discusiones y peleas, ya nos dimos cuenta de que cuando nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera", concluyó, mientras la transmisión de la coalición opositora ponchaba en cámara al líder del Frente Renovador.

El otro momento fue al promediar la presentación del libro ante el estadio DirecTV Arena. Cuando iban apenas 20 minutos de su discurso, la ex presidente nombró por primera vez en público al ex intendente de Tigre y le hizo un pedido para que impulse una ley contra un eventual endeudamiento externo como el que acordó el presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Es criminal hacer esto. Creo, Sergio, que deberían pensar (los diputados) en algún mecanismo para protegernos de que una persona, en virtud de que gana una elección, decide hacer cualquier cosa y endeudar a generaciones y generaciones de argentinos. Algo hay que hacer con eso para que no nos vuelva a pasar", afirmó Cristina Kirchner sobre su aliado, quien recibió una ovación.

En otro tramos de su discurso, la senadora volvió a cuestionar al gobierno de Cambiemos por su gestión económica y sus frases de campaña. Lo comparó con un desastre natural."Las cosas que nos pasan a los argentinos las quieren explicar a través de fenómenos meteorológicos, y ahora viene la versión fluvial: 'Estamos en el medio del río'. Yo quiero discutir eso", arrancó Cristina Kirchner.

"Cuando Macri y Vidal llegaron al Gobierno estábamos en tierra -continuó-. Los empresarios en sus empresas, los comerciantes en sus comercios, los chicos iban al colegio a estudiar, no a comer. Recibían su netbook. Los científicos estaban en el Conicet. Todos hacían sus cosas y vivían su vida. Y de repente vino el tsunami de estas políticas. Porque nadie anda en la mitad del río salvo que estés pescando o tengas un velero".

En varios momentos, la ex jefa de Estado se involucró con la campaña bonaerense y pidió no silbar a la gobernadora María Eugenia Vidal. "No sirve, no sirve silbar, hay que pensar, hablar y trabajar", opinó. En contraste, ponderó a Axel Kicillof, su precandidato para ejercer el mando en el Ejecutivo provincial.

"Si la Provincia es conducida con capacidad, con conocimiento de los fenómenos de la economía, somos imparables en serio. Es tan importante la sensibilidad", afirmó Cristina Kirchner sobre Kicillof, a quien destacó por su diseñar el plan de pagos en cuotas "Ahora 12". "Capacidad sin sensibilidad no sirve, sensibilidad sin capacidad, tampoco", opinó.