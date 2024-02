La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó ayer en sus redes sociales un documento de 33 páginas con duras críticas al presidente Javier Milei, a quien calificó de "showman-economista en la Casa Rosada".

Además, la exmandataria advirtió que la dolarización "significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo".

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria, comparto el documento de trabajo "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación". Va con cita de Juan Bautista Alberdi", escribió Fernández de Kirchner al presentar el informe, y reprodujo un concepto de quien es considerado uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX en la Argentina e impulsor de la primera Constitución Nacional: "Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno".

Alberdi es uno de los dirigentes a quienes Milei recurrió en varias ocasiones para explicar los alcances de algunas de sus reformas encaradas desde que asumió el 10 de diciembre pasado.

En el informe hecho público ayer, Fernández de Kirchner sostuvo que la Argentina "está atravesando la tercera crisis de deuda. La primera, en 1989. La segunda, en 2001. Y la tercera, incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Frente a ese panorama, la expresidenta opinó que "hasta el momento, el nuevo gobierno" de Milei "sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que provocará la desesperación social en una suerte de caos planificado".

Fernández de Kirchner cuestionó también la decisión "insólita" de Milei de "reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas", y entre ellos mencionó a Luis Caputo como "artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri".

La expresidenta, además, se refirió al contenido del DNU 70/2023 y al proyecto de Ley Bases. "Ambos instrumentos -dijo- constituyen un paquete a medida de empresarios", definió.

En respuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en sus redes sociales: "La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada". Por la noche, Milei consideró que las expresiones de CFK exponen una "precariedad grosera".