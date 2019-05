La fórmula de precandidatos presidenciales del peronismo kirchnerista, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tuvo este sábado en Merlo su primer acto en conjunto, a una semana del sorpresivo anuncio del binomio que competirá en las PASO de agosto.

El encuentro de los Fernández se produjo por la reinauguración de la Quinta municipal La Colonial que pasa a llamarse "Néstor Kirchner". El acto se realizó en una fecha especial para el kirchnerismo: hoy se cumplen 16 años del día que el exmandatario asumió la presidencia de la Nación.

Allí, la candidata a la vicepresidencia, afirmó que "necesitamos un pacto social".

Las frases más destacadas de Cristina

-"La Revolución de Mayo siempre me pareció muy fuerte. A ese 25 de mayo de 1810 se le juntaron otros 25 de mayo. Después de 18 años de proscripición, el peronismo volvió al gobierno el 25 de mayo de 1973. Y después vino el impensado, el 25 de mayo de 2003. Pero el que más me gusto fue el del Bicentenario, porque ese 2010 fue el último año que fui plenamente feliz".

-"En el Bicentenario sentí que los argentinos nos habíamos reencontrado. Contamos la historia en las calles y podíamos estar juntos. Sentí que por primera vez estábamos en paz con nosotros mismos. Con un país que crecía, en el que había trabajo, educación y futuro".

-"Hay que recuperar el espíritu que nos reanimó. Yo creo mucho en Dios, en mi país, en mi pueblo. Estoy segura que con Alberto vamos a ayudar. Pero no esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Distintos dirigentes, espacios políticos y sociales, sectores económicos, medios y cada uno de nosotros podamos celebrar un reencuentro y un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales si no es colectiva la realización de una sociedad".

-"¿Cuánta gente sigue yendo al mismo trabajo que tenía antes, y cómo vive ahora y cómo vivía antes? No eran solamente ellos los que tenían que vivir bien".

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

-"Estoy muy contento de reencontrarme con mi amiga Cristina. Que todo empiece un 25 de mayo es espléndido, porque es el día que empezamos a nacer como Nación. Y fue el día que llegamos con Néstor para empezar a cambiar la historia. Cuando juramos, nos abrazamos y le dije: '¿Viste que llegamos?' Y él me respondió: 'No llegamos, recién empezamos; ponete a laburar".

-"A los cuatro millones y medio de pobres que dejó Macri les vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro. Porque para eso nacimos y hacemos política".

-"Cuando llegamos en 2003, uno de cada cuatro argentinos buscaba trabajo. Algo parecido a lo que pasa hoy. Una vez con Néstor lo hicimos. Estábamos endeudados como ahora y lo sacamos sin hacerle padecer a ningún argentino el costo de padecerla".

-"Yo estuvo en ese laberinto y supe cómo salir. Y vamos a salir de donde nos metieron, trabajando codo a codo. Nadie sobra, todos hacen falta. Les pido que convenzan a los argentinos que creyeron y los defraudaron. Porque el tiempo que se viene es el tiempo de todos juntos, para salir de la espantosa situación en la que la han puesto".

Fuente: TN e Infobae