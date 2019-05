El juicio comenzó poco después de las 12 del mediodía. Cristina Kirchner arribó a Comodoro Py a las 11:37. Como es habitual, lo hizo en un coche particular blanco, cortejado por otros vehículos, tal como sucedió en sus visitas anteriores a los Tribunales.

El juicio se realiza en la sala AMIA, la más grande del edificio judicial y que está en su subsuelo y en la que Cristina Kirchner ya estuvo: declaró como testigo en los juicios por el atentado a la AMIA y en diciembre de 2016 por las irregularidades en esa investigación.

Alberto Fernández, quien hace unos días fue anunciado como el compañero de fórmula de Cristina Kirchner y precandidato presidencial, no acudió a Tribunales. Arribó a las 12.30 del mediodía procedente de Santa Cruz y advirtió que no podría acudir a Comodoro Py como "espectador", ya que en su momento tendrá que declarar como testigo.

Así y todo, a primera hora de la mañana ya se hicieron presentes, entre otros, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, la diputada nacional Gabriela Cerruti y el ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli. De hecho, la legisladora publicó una foto en las redes sociales en la que posa junto a compañeros de su espacio dentro del edificio de Comodoro Py: en la imagen se puede ver a Mayra Mendoza, Martín Sabbatella, Mónica Macha, Gabriela Estévez y Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros. También acudió a los Tribunales el diputado nacional Rodolfo Tailhade y el ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño Carlos Tomada.

Con el correr de la mañana se hicieron presentes el ex presidente del CONICET y actual diputado nacional, Roberto Salvarezza, y el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky. También se hicieron presentes la diputada nacional por el Frente para la Victoria Luana Volnovich y quien fuera gobernador de Entre Ríos durante los dos mandatos de Cristina Kirchner, Sergio Urribarri. Otro que no podía faltar a la convocatoria fue el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni

Poco después de las 10.30 de la mañana, arribó a Comodoro Py la líder de las madres de Plaza de Mayo y quien cumplió un rol protagónico en la escena política durante los 12 años de kirchnerismo, Hebe de Bonafini. Lo mismo hizo la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.