La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió anoche a un grupo de intendentes del justicialismo bonaerense que ‘trabajen por una unidad amplia del peronismo, que no se excluya a nadie‘, en una clara alusión a Florencio Randazzo, exministro de Interior y Transporte durante parte de su gobierno, quien acaba de anunciar que se postulará en las próximas elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires. El encuentro ocurrió después de que algunos intendentes volvieran a dividirse dentro de la interna del PJ.



Según trascendió, la intención de la reunión era avanzar en el diagrama de una estrategia política, de cara a las elecciones legislativas de este 2017, y brindarle mayor claridad al escenario que hoy tiene el PJ Bonaerense.



Hasta el Instituto Patria, búnker kirchnerista, llegaron los intendentes Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza), Juan Patricio Mussi (Berazategui), Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Ustarroz (Mercedes), Pablo Surro (Pehuajó), Walter Festa (Moreno), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Alberto Conocchiari (Leandro Alem), Custavo Cocconi (Tapalqué), Santiago Magiotti (Navarro), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Mauro Poletti (Ramallo), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Hernán Izurrieta (Punta Indio), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Osvaldo Caffaro (Zárate) y Ricardo Curuchet (Marcos Paz).



El encuentro se desarrolló luego de que la interna peronista se recalentara la semana pasada, cuando intendentes del Grupo Esmeralda y el Grupo Fénix decidieran ausentarse de un acto que encabezó Máximo Kirchner, lo cual golpeó el proceso de unidad que se estaba poniendo en marcha para enfrentar al exministro Florencio Randazzo.



La candidatura de la expresidenta es una incógnita y muchos de los intendentes quieren tener mayores precisiones sobre el futuro de su líder. Si es o no candidata, cambia completamente el mapa político del peronismo y altera los planes de muchos de los dirigentes que gobiernan los principales municipios de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes cercanas a la exmandataria, ella no se refirió a su situación particular en ningún momento.



Al término del encuentro, Magario dijo que “se charló con la expresidenta de los problemas que tenemos los intendentes, que son los mismos que tenemos todos los argentinos. Se habló de la unidad, es decir, de lograr que el peronismo pueda llegar unido a la próxima elección, no solamente por el Partido Justicialista, si no por el bien de todos los argentinos”.

Sabbatella con D’Elía

El referente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella rechazó la idea de ‘impugnar‘ a Amado Boudou y Luis D’Elía como miembros del peronismo que competirá en las próximas elecciones, criticó a Randazzo y reclamó ‘unidad‘ y ‘consenso‘ para el armado del frente electoral para las elecciones legislativas.

Depetri contra Randazzo

El diputado nacional Edgardo Depetri consideró que el exministro kirchnerista Florencio Randazzo debería ‘adherir‘ a un armado electoral encabezado por la expresidenta Cristina Fernández y le advirtió que si busca pelearle la candidatura a la exmandataria se ubicará ‘en otro lugar‘ más alineado al ‘poder económico‘. ‘Si Cristina Fernández de Kirchner es candidata a senadora y a encabezar la lista del Frente para la Victoria, Florencio Randazzo debería adherir a ese armado electoral‘, propuso el legislador que apostó a construir la ‘unidad‘ del peronismo con ‘Cristina conduciendo este proceso, llamando a todos los compañeros a cerrar filas‘. Ese camino, afirmó, ‘potenciaría la capacidad electoral‘ del peronismo.