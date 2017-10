"Ajuste". Cristina Fernández reiteró ayer su llamado a unirse a "todas las fuerzas políticas de oposición", "ante el gran ajuste que se viene" tras las elecciones.

La expresidenta y primera candidata a senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, acusó ayer al presidente Mauricio Macri de "persecución política", denunció un "uso partidario, obsceno, inconstitucional" del Poder Judicial y anticipó que recurrirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defenderse de su situación en la causa por el presunto encubrimiento del fatal atentado en 1994, ocurrido en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).



Asimismo, acusó al jefe de Estado de "someter a la democracia a un estado de shock con la intención de intimidar a candidatos y votantes de Unidad Ciudadana", en referencia a los llamados a indagatoria dispuestos por el juez Claudio Bonadio por esta causa.



"Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política, de un uso partidario, obsceno e inconstitucional" del Poder Judicial, señaló la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana en una conferencia de prensa que brindó en el Instituto Patria, en la ciudad de Buenos Aires.



En ese marco, la expresidenta subrayó que la Justicia "actúa como una fuerza de tareas" del Gobierno. A su vez, anunció que cuando pasen las elecciones nacionales del próximo 22 de octubre realizará una presentación ante las Naciones Unidas, ya que -según indicó- "estamos ante un pedido de indagatoria y persecución que vulnera no sólo la Constitución sino también las obligaciones como estado miembro" de la organización internacional.



Cristina se refirió de esta manera al llamado a declaración indagatoria que le hizo el lunes pasado Bonadio para el próximo 26 de octubre, en el marco de la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir (respecto del acuerdo con Irán por el atentado de la AMIA).



"Considero inaceptable este cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral. Hacemos responsable al juez Bonadio de servir a los intereses políticos del presidente Macri", resaltó.



"Han cruzado todos los límites democráticos", destacó la exjefa del Estado, y reprochó la citación porque se da "sobre un hecho que no es judiciable y sobre el que tuvo participación como juez (Bonadio) y vaya a saber como qué cosa más y que fue apartado".



Dijo también que "una vez que pasen las elecciones del 22 de octubre vamos a hacer una presentación ante Naciones Unidas sobre esta causa y este llamado a indagatoria, porque esto no es solamente un hecho no judiciable, o sea un acuerdo entre dos países aprobado por el Congreso de la Nación, sino es también un acto hecho en el marco de la Carta de Naciones Unidas".



"Ambos países somos signatarios de Naciones Unidas y como miembros tenemos obligaciones", explicó.



La exmandataria advirtió que "hay peligro" de que se cometan irregularidades en las elecciones y, al insistir en denunciar la existencia de una "lista negra" elaborada por el presidente Mauricio Macri, dijo no tener dudas de que ella "encabeza" esa presunta nómina.



"Sé que debo encabezar esa lista" con "más de 500 personas", disparó la exjefa del Estado e interpretó: "Si me meten en un cohete para mandarme a la luna (según el pensamiento del Gobierno)... estoy segura de que se trata de un eufemismo sobre los que tendríamos que desaparecer para que la Argentina no tuviera problemas". Advirtió que si durante su gestión "de cada tres argentinos, uno era pobre, como sostiene el gobierno, ahora de cada 3 argentinos 2,9 son pobres". Agencias

Sin "manejo político"

La expresidenta y candidata a senadora nacional por Unión Ciudadana, Cristina Fernández, aseguró ayer por la tarde que "si hubiera querido" lo "hubiera mandado a la Luna" al juez federal Claudio Bonadio, pero aclaró que eso no sucedió porque "no hubo manejo político" del Consejo de la Magistratura durante su gobierno. "No hubo manejo político de nuestro gobierno porque, si yo hubiera querido mandar a la Luna, como hace el Presidente (en relación a una supuesta lista negra que elaboró Mauricio Macri), hubiera mandado a Bonadio a la Luna".