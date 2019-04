Otro tributo. El PJ Bonaerense homenajeó al expresidente Raúl Alfonsín en Chascomús, su ciudad natal, para conmemorar los diez años de su muerte.





La senadora nacional por Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner se sumó ayer a los homenajes por el décimo aniversario de la muerte del expresidente Raul Alfonsín al darle ‘las gracias‘ y calificarlo como ‘el símbolo del retorno a la democracia en la República Argentina‘.



‘Como pude decirle al presidente Alfonsín cuando le realizamos el homenaje en vida en el 2008: es usted el símbolo del retorno a la democracia en la República Argentina. Por eso, quiero darle las gracias‘, escribió en su cuenta de Twitter la expresidenta.



El mensaje estuvo acompañado de la etiqueta ‘GraciasAlfonsín‘ y una fotografía de ella y el expresidente, tomada el 1 de octubre de 2008, durante la inauguración de un busto en honor del exmandatario en la Casa Rosada.



En aquella ocasión, Alfonsín destacó que la celebración no era en alusión a su figura, sino a la ‘democracia que logramos entre todos los argentinos‘. ‘De todos los honores y privilegios que la vida me ha dado, jamás hubiera imaginado acceder a este que se me concede, el de presenciar la inauguración de un monumento de mi persona. No lo hubiera imaginado, no lo hubiera permitido‘, confesó entonces el expresidente.



Meses más tarde moría a causa de un cáncer de pulmón.



Elegido presidente el 30 de octubre de 1983, Alfonsín se mantuvo al frente del país hasta el 8 de julio de 1989, cuando entregó anticipadamente el mandato en medio de una profunda crisis por la hiperinflación.