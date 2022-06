"Unidad". "Tengo expectativas en que Scioli y el funcionario que han puesto en Aduanas (por Guillermo Michel) puedan reencausar las cosas. La unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión", dijo CFK en Avellaneda.

Luego de que Alberto Fernández encabezara ayer el acto por el Día de la Bandera, Cristina Kirchner reapareció en un evento por separado, en un plenario sindical en la provincia de Buenos Aires.

"Hay festival de importaciones hace tiempo y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente: Banco Central, Ministerio de la Producción, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Aduanas. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo. En la Argentina, 600 empresas explican el 75% de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas", dijo la vicepresidenta en una nueva crítica a la gestión de Alberto Fernández.

"Estas cosas son usar las lapiceras. No hay que agarrarse de los pelos. No hay que agacharles la cabeza (a los empresarios)", dijo la vicepresidenta desde Avellaneda en un homenaje con la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) por el Día de la Bandera.

De esta manera, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció luego de la salida de Matías Kulfas del ministerio de Producción y envió un fuerte mensaje hacia el área que ahora controla Daniel Scioli por el control de las importaciones y las exportaciones.

"No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. No es tan difícil controlar eso", dijo Cristina ayer por la tarde.

Sobre el final, Cristina Kirchner retomó el tono electoral, recordó la creación de Unidad Ciudadana en 2017 y envió un mensaje a la coalición, a la militancia y al presidente Alberto Fernández: "No olvidemos de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa".

Por otro lado, la expresidenta dijo que "el Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes (sociales), que no pueden seguir tercerizadas".

Por su lado, el presidente Alberto Fernández consideró cerca del mediodía de ayer que "Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos", en crítica a la oposición.

El presidente Alberto Fernández encabezó este 20 de junio el acto por el Día de la Bandera desde el exterior del Centro Cultural Kirchner (CCK), en la Ciudad de Buenos Aires, donde también tomó la promesa de lealtad a más de 2000 estudiantes de cuarto grado.

"Tenemos un enorme futuro"."Sabemos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, pero también sabemos, como alguna vez dijo Néstor (Kirchner), dónde no queremos volver. Nadie quiera convencerme de que el pasado es lo mejor", afirmó.



Con funcionarios

"No me interesa quedar bien con ningún funcionario. Me importa quedar bien con los argentinos, con los que nos votaron y a eso no voy a renunciar, pero es fundamental que entendamos que el gran problema que tiene la Argentina, la inflación, es producto de la evasión", dijo Cristina Fernández de Kirchner.

> Apuntando a la estructura presidencial

En su discurso de ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el déficit fiscal no es la causa de la inflación desmedida que sufre la Argentina en la actualidad. Justamente lo contrario a lo que cree el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien entiende que hay que ir reduciendo el déficit lentamente porque sino la gestión se vuelve inviable.

"Este proceso inflacionario es consecuencia del endeudamiento criminal del macrismo", aseguró la exvicepresidenta argentina en uno de los pasajes más efusivos de su discurso. Y siguió: "Cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace estallar el país por los aires". Las críticas fueron consecutivas y abrumadoras.

En otro pasaje de su discurso, la jefa del Senado argentino se refirió a la reducción de los planes sociales y resaltó la figura del exministro de Trabajo Carlos Tomada. Irónicamente dijo, en reiteradas oportunidades, que fue un gran ministro. La intención fue clara. Marcar la contracara del ministro actual, Claudio Moroni, uno de los ministros más cercanos al Presidente y apuntado por CFK como uno de los funcionarios que no funcionan.

Fue ligado a ese tema que afirmó que el gobierno nacional no puede tercerizar más la adjudicación de los planes sociales, como lo hace el ministerio de Desarrollo Social hasta ahora, dándole a cada agrupación una determinada cantidad. La crítica fue dirigida al Movimiento Evita que conducen Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro. El Movimiento Evita, la organización social más populosa y afín al Presidente.

Una vez concluido el acto uno kirchnerista paladar negro sentenció: "Pérsico no les da planes a las agrupaciones kirchneristas, pero les da al Evita para hacerle la interna a Cristina y al Polo Obrero, que quieren voltear el Gobierno".

Alberto elogió a Belgrano por sus donaciones para escuelas

En el CCK. El presidente Alberto Fernández encabezó cerca del mediodía los festejos en el CCK.

Al encabezar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el acto oficial por el Día de la Bandera, el presidente Alberto Fernández dijo: "Vamos a ponernos de pie una vez más, por ustedes, para que tengan de una vez y para siempre la patria que se merecen".

De esa manera se refirió el mandatario ante los alumnos que hicieron el juramento a la Bandera en las escalinatas del CCK, y completó su mensaje: "Prepárense para un mañana mejor".

En esa línea, el mandatario reafirmó: "Tenemos un enorme futuro"."Sabemos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, pero también sabemos, como alguna vez dijo Néstor (Kirchner), dónde no queremos volver. Nadie quiera convencerme de que el pasado es lo mejor. Mañana es mejor", afirmó el mandatario, en una nueva cita del célebre verso de "Cantata de puentes amarillos" de Luis Alberto Spinetta.

Al dirigirse a los 2.000 alumnos que hicieron la Promesa de la Lealtad a la Bandera, Fernández sostuvo que esta conmemoración "está vinculada al día en que nos dejó Manuel Belgrano", el creador de la insignia nacional, a quien definió como un "hombre singular".

Fernández señaló que la trascendencia de Belgrano es "sólo equiparable a José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, que fueron hombres que dieron todo para que hoy seamos un país libre e independiente".

"Para armar el futuro lo mejor es tomar estos ejemplos: pensar en Belgrano, pensar en San Martín, en Martín Miguel de Güemes y en Juana Azurduy, que fueron los hombres y las mujeres que construyeron la Patria en la que vivimos", destacó el mandatario.

También rememoró que Belgrano "estaba convencido de que en la educación radicaba el futuro del desarrollo de nuestra patria". "Que hoy conmemoremos la figura de Belgrano es algo que deberíamos hacer hoy y todos los días, porque estos héroes que la patria tuvo son el ejemplo que debemos seguir en tiempos de mucha incertidumbre que vivió el mundo", enfatizó, en referencia a la pandemia. En su discurso, Fernández destacó que Belgrano "donó toda su recompensa para construir escuelas, convencido de que en la educación radicaba el futuro de la nación".