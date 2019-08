Luego de 20 días sin mostrarse en público, su última aparición había sido en un video grabado desde Río Gallegos en la noche de las PASO, Cristina Kirchner presenta su libro Sinceramente en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata acompañada por el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, la postulante a intendenta platense de Florencia Saintout, entre otros dirigentes.

En referencia al resultado de las PASO, Cristina Kirchner dijo: "Ese domingo fue muy especial, todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar pero no con esa diferencia de votos. No creo mucho en las encuestas, pero en los últimos días nos habían dado números importantes, pero yo no les quería creer".

Respecto de sus sensaciones tras el resultado, dijo que "por un lado sentí alegría de poder concretar la esperanza de tanta gente de poder cambiar esto tan feo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, y eso es muy particular, siento como que con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué perdimos estos cuatro años".

En su primera aparición tras las PASO, Cristina Kirchner criticó que el Gobierno "diga que lo que pasa es por los populistas que vienen". "El resultado de las PASO y lo que está pasando en la economía son el resultado de la política que llevó a cabo este gobierno", destacó.

En esa línea, se refirió a la conferencia de prensa de Mauricio Macri del 12 de agosto y dijo que "Kirchner perdió las elecciones de 2009 y al otro día siguió trabajando sin echarle la culpa a nadie, y menos agarrársela con la gente y provocar medidas que le hacen daño a la gente".

La ex Presidente retornó al país en la madrugada del viernes, después de haber acompañado ocho días a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra en La Habana, Cuba recibiendo tratamiento médico por una obstrucción linfática.

Poco después del mediodía, los espectadores empezaron a acercarse a la Facultad de Periodismo, cuyos alrededores estaban repletos de puestos de venta de merchandising, ropa y comida.

Entre otras cosas, los asistentes pueden comprarse remeras con frases como "María Eugenia Virtual", "Yo caí en la escuela pública", "Ella le gana" y "La patria es el otro". También hay muñecos de Néstor y Cristina Kirchner, de madres y abuelas de Plaza de Mayo, postales, banderas y otro tipo de productos.

La última aparición de CFK fue minutos antes de que se conocieran los resultados oficiales de las PASO, el domingo 11 de agosto, donde en un video grabado en Río Gallegos expresó: "Nos pone optimistas y alegres que muchas argentinas y argentinos decidan que las cosas deben cambiar en la Argentina, porque así como estamos viviendo no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos".

El 22 de agosto Cristina compartió en su cuenta de Twitter la noticia de la muerte de Vicente Ferrer (68), hombre que murió tras ser increpado por empleados de seguridad de un supermercado, cuando lo encontraron intentando robar dos chocolates y un queso. Esta fue la primera y última interacción de la ex Presidente luego de las Primarias en esta red social.

Sinceramente se transformó rápidamente en un bestseller. En su primera semana a la venta, se agotaron los 60 mil ejemplares de la primera edición. En esta publicación Cristina presenta un recorrido íntimo por circunstancias y momentos de su vida, de la Argentina y de los años de su gobierno. Está previsto que el viernes 20 de septiembre CFK presente su libro en Salta, territorio del candidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey.

La ex presidente tiene planeado viajar a otras provincias como Misiones, Entre Ríos y Neuquén. En el primer caso, la fórmula Fernández-Fernández se impuso ampliamente a pesar de que los renovadores locales (Hugo Passalacqua, Oscar Herrera Ahuad y Carlos Rovira) iban con lista corta de candidatos a diputados nacionales.