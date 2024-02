El presidente Javier Milei aseguró ayer que no se va "a rendir", ya que quiere una "Argentina grande de nuevo". El mandatario dijo que "cada día despertamos más leones", al disertar en Washington (EEUU) en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

"No nos vamos a rendir", aseguró Milei en el encuentro anual que reúne a referentes de la derecha de EEUU. Las declaraciones de Milei son un guiño en respuesta a las palabras que le dedicó previamente el expresidente estadounidense, Donald Trump, en su exposición cuando lo destacó como "uno de los pocos" que puede "hacer grande a Argentina de nuevo" (Make Argentina Great Again).

"El presidente de Argentina es un gran caballero, es MAGA, es verdad. Él lo dijo: "soy MAGA". Y me di cuenta que es uno de los pocos que lo puede hacer bien", había afirmado Trump en su discurso.

Milei en su exposición pidió a EEUU que "no dejen avanzar al socialismo, no avalen la regulación, la idea de fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (del aborto) y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social".

El también economista agregó que viene "de un país que compró todas esas ideas" y les pidió a los estadounidenses que "no entreguen su libertad" porque si no "los van a llevar a la miseria".

"Quiero dejarles un mensaje de optimismo: Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos llevan los socialistas, pero cuando inicié mi carrera política dije que no venía a guiar corderos, sino a despertar leones. Cada día despertamos más leones", afirmó Milei ante el auditorio.

Recordó que las "dos primeras grandes medidas" que tomó en su gestión fueron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de Ley "Bases".

"Nos encontramos con grandes resistencias", aseguró y criticó a los "políticos corruptos que priorizan sus privilegios", a los empresarios "prebendarios", a los medios de comunicación y a los sindicalistas.

"Argentina entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y hoy está 140° en el ranking mundial con más de 50 por ciento de pobres y más de 10 por ciento de indigentes. Cuando uno mira la cantidad de regulaciones uno entiende por qué", apuntó.

El Presidente insistió en que el empresario es "un benefactor social y la base de la prosperidad"

Breve encuentro

Emocionado por abrazo en Washington

Javier Milei mantuvo ayer un encuentro con el expresidente de EEUU, Donald Trump, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington.

El breve encuentro quedó reflejado en un video difundido por Presidencia de la Nación en X y también fue replicado por el vocero Manuel Adorni, en la misma red social.

En el video se ve a Milei saludar a Trump con un abrazo y el expresidente le dice: "Make Argentina great again" (haz grande a la Argentina otra vez).

"Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí", dijo Trump al mandatario argentino, quien le respondió: "Presidente, qué lindo conocerlo. Es un gran placer conocerlo, presidente. Es un gran honor para mí, gracias por sus palabras hacia mí. Estoy muy contento, es muy generoso. Muchas gracias, es un gran placer".

Ambos posaron para una foto y Milei repitió su tradicional frase: "Viva la libertad, carajo". Milei agregó: "Muchas gracias, usted es un gran presidente y espero que gane". El encuentro se produjo antes de la exposición de Milei ante la CPAC.