El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se expresó "esperanzado" respecto al avance de la campaña de vacunación y adelantó que "esta semana van a llegar 5 millones de dosis entre lunes y viernes" y se van a alcanzar a las "25 millones" en total.



"Entre el lunes y el viernes van a llegar 5 millones de dosis, con lo que vamos a alcanzar las 25 millones de vacunas", dijo el Ministro coordinador en declaraciones al canal noticias TN.



Agregó respecto a las vacunas Sputnik que "no tienen un vencimiento si están en los brazos de los argentinos", y que sí la tienen "si están en un galpón de la exsecretaría de Salud que fue lo que sucedió antes", durante el Gobierno de Cambiemos.



Cafiero quiso llevar así tranquilidad a los argentinos que tienen aplicadas las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V y ya están en plazo para recibir la segunda dosis, que son unas 330.000 personas y "no 6 millones" como dicen desde algunos sectores de la oposición, que son "la totalidad de la población que recibió la vacuna rusa", pero aún no alcanzaron el plazo para que se les aplique la segunda.



"El Gobierno en ningún momento discontinuó la vacuna Sputnik, venimos llevando adelante una estrategia masiva, federal y equitativa. Llevamos más de 33 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis, por encima del promedio mundial y de Sudamérica", destacó Cafiero.



Agregó que "primero se avanza con la primera dosis y luego completando los esquemas de vacunación" y reiteró que las dosis "están siendo aplicadas en tiempo y forma".



Dijo también que quien está vacunado con una dosis de la vacuna Sputnik tiene la misma protección frente al Covid que quien "viajó a Estados Unidos y se aplicó la Johnson & Johnson", por el nivel de inmunidad que otorga la vacuna rusa.



El jefe de Gabinete de Ministros pidió "no hacer política con la vacuna", "llevar tranquilidad a la gente" y "no generar temor" porque "las segundas dosis de las vacunas van a llegar".



Dejó claro que "las vacunas no son del Gobierno sino de la gente" y repitió que las vacunas para la segunda dosis "van a llegar" porque "en ningún momento se ha discontinuado" la aplicación.



Cafiero evitó hablar por el momento de combinación de diferentes vacunas para completar la inmunización, si bien se está estudiando en el mundo y varios países ya la utilizan.



En cuanto a cómo siguen los cuidados a partir del vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que vence el viernes, dijo que se continuará con los cuidados y continuarán cerradas las fronteras al turismo, al mismo tiempo que seguirán con los controles de los argentinos que regresan del exterior, para garantizar que cumplan con el aislamiento obligatorio de siete días.



La Argentina superó hoy los 23,8 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, con la llegada esta madrugada de un vuelo de Qatar Airways con un cargamento de 464.000 Sinopharm contra el coronavirus, con el que se completó la partida de dos millones previstas para esta semana, que habían llegado ya en dos vuelos de Aerolíneas Argentinas durante la semana.



Estos 2 millones de dosis de la vacuna Sinopharm arribados en las últimas horas se suman a las 1.139.000 dosis de AstraZeneca Oxford que llegaron el lunes en un vuelo de la empresa Latam Cargo Colombia, procedente de Estados Unidos, y totalizan 23.816.145 dosis recibidas desde que se iniciaron los operativos para traer vacunas.



De ese total, 9.415.745 corresponden a la vacuna Sputnik, (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del 2); 6.000.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax y 5.876.400 a AstraZeneca Oxford, producidas en forma conjunta entre la Argentina y México.

Fuente: Télam