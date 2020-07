El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió hoy que, "si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo" ya que, si no, "sucede lo de ayer", en relación a las agresiones a periodistas que se registraron en las protestas realizadas en el Obelisco en rechazo al aislamiento social por la pandemia de coronavirus y a las últimas excarcelaciones.



"Desde lo político, vimos lo que había anticipado el Presidente -Alberto Fernández-: si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo porque, si no, sucede lo de ayer, se agrede al que piensa distinto", dijo el funcionario en declaraciones a la FM Radio Con Vos.



En ese marco, Cafiero aseveró que las agresiones a periodistas son "algo repudiable y no contribuye para nada a la democracia, a las instituciones y a la reconstrucción del país cuando pase la pandemia".



Más tarde, a propósito de esas declaraciones, el jefe de Gabinete contestó a través de Twitter un mensaje del periodista Eduardo Feinmann, quien había publicado: "Pensar distinto es odio para @SantiCafiero. Son fanáticos del pensamiento único".



"No, Eduardo. Nosotros promovemos el diálogo democrático y trabajamos a diario con gobernadores e intendentes, más allá de su pertenencia política. El discurso de odio que debemos repudiar y desarmar es el que se vio ayer en carteles como este", le respondió Cafiero.



Sobre las protestas en sí, el funcionario afirmó en las declaraciones radiales que "hay que tratar de encontrar otro mecanismo para manifestar las preocupaciones, angustias o reclamos que no sea poniéndose en riesgo ellos y a terceros".



"Se entienden los reclamos y las necesidades que van surgiendo, algunas atendibles, otras más difusas, pero hay que tener en cuenta la situación epidemiológica. El sistema de salud está haciendo un esfuerzo muy grande en el cuidado personal y familiar", aseveró el jefe de Gabinete.



En tanto, remarcó que "este es un gobierno que escucha a todos" y añadió: "Nosotros no solo hablamos de diálogo político, sino que lo practicamos, lo instrumentamos como pasó ayer -en el acto por el día de la Independencia- en donde participaron gobernadores de todo el arco político y líderes de las cámaras empresariales".



Asimismo, consideró que “algunos reclamos” de la marcha de ayer “son entendibles” como por ejemplo el tema económico, mientras que otros puntos de la protesta fueron “más difíciles de interpretar el reclamo”.



“Es claro que las políticas de cuidado de la salud deben ser acompañadas con un cuidado en lo económico, donde la pandemia hizo estragos en la economía de todo el mundo”, señaló Cafiero, quien aseveró que, desde el Gobierno, “se viene atendiendo esos reclamos con diferentes ayudas como el IFE, los ATP y créditos”.



Con respecto al futuro luego de que la pandemia haya pasado, Cafiero aseguró: “Estamos trabajando con todas las áreas de gobierno, según la instrucción del Presidente, para empezar políticas publicas de reactivación, de reanudación económica y de generación de empleo”.



“Obviamente que arrancamos muy atrás porque las cuentas públicas estaban muy dañadas por el gobierno anterior y luego se sumó la pandemia, pero vamos a salir adelante con el modelo que nos habíamos comprometido que íbamos a instaurar que tiene que ver con generar empleo”, concluyó.