El canciller Santiago Cafiero es, al igual que el resto de los integrantes del Gabinete nacional, un funcionario que convive a diario con la interna que azota por estos días al Gobierno nacional.

No es un dirigente más. Se trata de uno de los hombres de mayor confianza del Presidente por lo que su voz y opinión sobre esta creciente tensión adquiere otro valor. “Nadie obliga a nadie a ser parte de un Gobierno en el que no coincide con el rumbo”, le dice a TN en una entrevista en la que se refirió a las críticas de diferentes sectores del kirchnerismo duro a las decisiones de gestión de Alberto Fernández.

E insiste en un punto en particular: “Todos los que estén trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el Presidente y con las decisiones que toma”.

Desde su despacho en el piso 13 del Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que estos cuestionamientos públicos se producen porque “hay muchos compañeros que tienen poca notoriedad y la tratan de buscar a partir de dar declaraciones”, pero asegura que los “funcionarios responsables” trabajan para lograr la unidad.

En un extenso reportaje afirma que puede tener diferencias con Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, pero advierte que ambos “representan y defienden el mismo modelo de país” que él. Además sostiene que le cree al líder de La Cámpora cuando dice que busca la unidad y respecto a posibles cambios en la gestión, señala: “Cuando el Presidente llama hay que estar y cuando pide corregir los equipos de gestión hay que hacerlo”.

La fuerte interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

-¿Se pueden resolver estos problemas o la inflación si el presidente Alberto Fernández no se habla con la Vicepresidenta Cristina Kirchner?

-Los equipos de trabajo funcionan con naturalidad. Si hay un debate o una necesidad de diálogo para reordenar un rumbo es parte de quienes conducen nuestro frente. Habrá tensiones en el medio probablemente, pero es parte de esta diversidad que abrazamos como parte de un mecanismo para generar un frente político que incorpore agendas y demandas. El Presidente dijo que prefiere tener un frente que debata y discuta hasta que se ponga de acuerdo, pero que sea diverso.

-¿Cómo se llegó a esta interna tan marcada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

-Los objetivos son similares, yo puedo tener diferencias de mirada con Máximo (Kirchner), Cristina (Kirchner), con algún compañero de La Cámpora, pero te aseguro que el proyecto de país que ellos defienden y representan es el mismo que defiendo y represento yo.

¿Entonces por qué hubo diferencias respecto a la votación por el acuerdo con el FMI?

-Se expresó una disidencia sin romper, no se rompió el Frente. Ahora del otro lado hay un proyecto del país que a mí no me interpela. De los ricos para los ricos, de la exclusión, la bicicleta financiera, la fuga, el cierre de pymes que se tienen que reconvertir y hacer cerveza artesanal. Ese proyecto tiene máscaras, una fue (Mauricio) Macri, el otro puede ser (Horacio Rodríguez) Larreta o (Patricia) Bullrich, un proyecto de una Argentina para pocos y el peronismo siempre combatió esa idea, me resisto a pensar que este Gobierno no tiene la capacidad de generar esa mística transformado que siempre generaron los gobiernos peronistas.

-Alberto Fernández llamó a la unidad en varias oportunidades, pero el kirchnerismo no parece tener esa postura, ¿Cristina Kirchner no tiene intenciones de resolver esta interna?

-La unidad del frente genera certezas para los argentinos. La principal certeza es que el Gobierno de los ricos para los ricos no se vuelva a instalar en nuestro país. Hoy se expresa una derecha que hasta incluso tiene visos de antidemocrática y autoritaria y ese es el verdadero contrincante, no es un contrincante interno. También tenemos que entender que hay muchos compañeros que tienen poca notoriedad y la tratan de buscar a partir de dar declaraciones, pero lo que estamos con responsabilidades de buscarle la vuelta a la fortaleza del Frente todos estos tenemos una actitud responsable porque sabemos que es lo que nos pide la gente: que es salir adelante”.

-Pero con esta actitud poco conciliadora, con las críticas hacia Martín Guzmán o el propio hecho de votar en contra del acuerdo con el FMI, ¿no cree que el kirchnerismo están perjudicando al Presidente?

-No, no considero que sea así, creo que se manifestó internamente una disidencia sobre temas puntuales pero que el trabajo siguió. Venimos trabajando articuladamente entre todos.

-¿Alberto Fernández le tiene que pedir la renuncia a los funcionarios que no estén de acuerdo con sus políticas?

-Nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo, eso está claro. Eso no se ha manifestado, ningún funcionario ha manifestado que está en contra del rumbo que se ha trazado, todos los que estén trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el Presidente y con las decisiones que va tomando, y si no están de acuerdo nadie está obligado a pertenecer a un gobierno con el que no está de acuerdo con el rumbo.