Santiago Cafiero, canciller de la Argentina, habló esta mañana tras regresar de la gira por Europa que encabezó el presidente Alberto Fernández, y al ser consultado sobre la intención del mandatario de volver a postularse para las elecciones de 2023, dijo que hay variantes que serán determinantes para definir su candidatura y afirmó sobre la vicepresidenta: “No sé si a Cristina Kirchner le irrita la reelección, Alberto no lo habló con ella”.

Al respecto de las declaraciones de Fernández en medio de su viaje sobre su voluntad de buscar un segundo mandato, el funcionario nacional dijo: “El Presidente lo instaló pero en el marco donde presujeto a eso plantea su vocación militante de toda la vida, de transformación de la Argentina, de continuar poniéndola de pie y con un montón de condicionamientos”.

Tras ello Cafiero insistió: “Necesitamos continuar recuperando la economía, el empleo; necesitamos seguir siendo más eficientes y efectivos con la política distributiva. Si esas cosas se empiezan a lograr, y con cimientos más firmes, me parece que ahí se inscribe la voluntad del Presidente, que siempre va a estar”.

Cuando fue consultado por su mirada acerca del tema y si apoyaba o no una segunda presidencia de Fernández, aseveró: “Yo quiero que vaya por la relección. Hicimos un esfuerzo muy grande para recuperarnos de la pandemia, pero tuvimos dos crisis (la del Covid-19 y la de la recesión). Esa doble situación precisa una doble recuperación. El sendero es muy firme, pero hay sectores a los que aún les falta”.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno ya logró “recuperar lo perdido” en pandemia y busca hacer lo propio con “los 20 puntos del salario que se perdieron” durante la gestión anterior. Sin embargo, evaluó que “la inflación es el desafío de hoy” en materia económica.

La interna oficialista

Respecto del presente de la coalición de Gobierno, Cafiero remarcó que “el peronismo es una construcción colectiva que se hace a partir de deseos y voluntades individuales” y aseguró que existe “una relación de mucho respecto” entre sus actores. Tras ello agregó: “Después hay un encuadre de interna entonces cualquier cosa que se dice de un lado u otro ya se magnifica y cobra otra escala. Pero bueno, es así”.

No obstante dicho análisis, no desconoció la interna que se perpetúa dentro del oficialismo y al respecto sostuvo: “Claro que hay compañeros que no están de acuerdo con las velocidades del plan económico, o con casi nada del plan económico, o si están de acuerdo con otras cosas... Lo que nuestro espacio está discutiendo es cuáles son los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas, no candidaturas”.

En ese contexto, al funcionario le preguntaron si está en los planes de Fernández pedirle la renuncia al ministro de Economía, Martín Guzmán, a lo que respondió: “No. Está firme en su cargo y no veo ningún tipo de cambio de equipo económico o de gestión. El Presidente está conforme con el crecimiento de la economía. Se apoya en el equipo económico, que tiene que estabilizar la economía y ser mas efectivo con la cuestión distributiva y la inflación”.

Después se refirió a los dichos del Líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien ayer profundizó la crisis interna en un acto en Lanús donde aseveró: “Cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer”. Sobre estas últimas declaraciones, Cafiero interpretó: “Cuando habla de obedecer habla de pueblo, eso son las democracias representativas. Parece un mensaje a Alberto, pero se lo dijo al pueblo”.

Y en torno a los cuestionamientos del diputado con relación a la administración de Fernández, dijo: “Su verdad relativa, es su opinión. Expresa su disconformidad con el rumbo económico y hay otros que no, otros saludan este rumbo. Estamos todos en el mismo espacio”.

Gira por Europa

Por último, el Canciller expresó sobre la gira del jefe de Estado por Europa: “Fue muy importante y muy satisfactoria. Representa una Argentina que no solo fue a plantear su posición a dos de los líderes más activos respecto de la guerra y las negociaciones”. En esa línea, remarcó que Fernández fue el primer mandatario en ser recibido por su flamante par alemán, Olaf Scholz, y el reelecto francés Emmanuel macron.

De acuerdo con Cafiero, la buena recepción del Presidente en Europa “habla a las claras de que no hace falta entregar al país o endeudarlo para que le presenten atención a uno, como se pensaba anteriormente”.

En relación al conflicto entre Ucrania y Rusia, dijo que Fernández habló con sus pares sobre los “efectos” del mismo a escala global y evaluó: “Allí lo que se precisa es buscar una solución que involucre a otros actores, no solo Ucrania y Rusia y la OTAN. Esta guerra tiene consecuencias globales por lo que hay que trabajar de manera global para un alto el fuego”.

Finalmente, subrayó que “lo que se puede ver es que en el extranjero no hay dudas de la posición de la Argentina. La expresé el 28 de febrero y condené [el conflicto] en la apertura de la sesión de DD.HH. de la ONU”. “La Argentina es una tierra pacifica y promueve un mundo pacífico”, cerró.