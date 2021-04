En la previa de la reunión que este viernes mantendrán Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta para analizar las nuevas medidas contra el Covid-19, Santiago Cafiero le pidió al jefe de Gobierno que "recapacite y ponga en valor todo lo que se ha hecho" en materia sanitaria, de vacunación y en apoyo de Nación a la Ciudad.

"El Gobierno tomó medidas para todo el territorio nacional. Esas medidas tienen un compromiso, que es que las jurisdicciones, las provincias, la Ciudad, fiscalicen y hagan cumplir con controles. Esto es lo que no sucedió", explicó el jefe de Gabinete en diálogo con el C5N.

Cafiero sumó su aporte al fuego cruzado entre Ciudad y Nación y Provincia por la ampliación de restricciones para detener la escalada de contagios de coronavirus que azota, en especial, al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y señaló que la oposición "trata de angustiar más a una sociedad que está angustiada por la pandemia. Parece ser la estrategia de algunos, enojar al enojado, en vez de cooperar. No hubo cooperación de nadie".

En este sentido, el funcionario remarcó: "Acá no hay egos personales, no hay tiempo para eso. La segunda ola está poniendo en crisis el sistema sanitario. No hay tiempo para rencores, no es una tertulia. Es el momento de coordinar y cooperar, las decisiones las terminó tomando el presidente porque no especula".

"Nadie está especulando para convertirse en un líder político, estamos abocados a trabajar en la pandemia. Espero que Larreta recapacite y ponga en valor toda la colaboración que ha tenido siempre de Nación", enfatizó el jefe de los ministros.

Consultado en particular sobre el rol de Macri y su pedido para que se desconozcan las medidas, Cafiero dijo que "en algún momento, todos los argentinos van a poder preguntar qué es lo que hicimos, y sobre todo exigirle al Gobierno qué es lo que hizo con la pandemia. Ahí se va a ver con mucha claridad lo que está sucediendo".

"Algunos van a poder rendir cuentas y otros van a tener que mentir. Hay dirigentes que dicen lo que vos querés escuchar, pero no te están cuidando. Los que te cuidan son los que te dicen las cosas de frente", añadió el jefe de Gabinete.

Por último, sobre la reunión que este lunes tendrán Fernández y Rodríguez Larreta, Cafiero pidió: "Espero que el jefe de Gobierno aproveche la oportunidad para hablar con el Presidente y para decirle que se pone a disposición de las tareas que hay que hacer para salvarle la vida a los porteños y porteñas".