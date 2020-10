El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró este miécoles ante el Senado que "es central" que Argentina "avance en el diálogo democrático entre los distintos poderes" para lograr "una agenda de desarrollo que todavía está inconclusa en el país", a la vez que deploró el modelo "de especulación financiera" impulsado por la gestión anterior de gobierno.



En una sesión especial virtual que abrió la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, de la que participan 65 senadores, Cafiero criticó a los sectores que "todavía insisten en poner a la Argentina contra la pared" y calificó de "histórica" la reestructuración de la deuda alcanzada por el gobierno de Alberto Fernández.



El funcionario reconoció, no obstante, que el país "atraviesa una doble crisis" como producto de la situación de la balanza de pagos registrada entre 2018 y 2019 y como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y admitió que las cifras difundidas por el Indec en el primer trimestre en cuanto al aumento de la pobreza "duelen", porque "duele la herida social".



En el inicio de su exposición ante los senadores, el jefe de Gabinete explicó en ese sentido que el Gobierno no llegó "para poner excusas ni a hablar de herencias ni a prometer semestres o lluvias de inversión que terminaron siendo lluvias de endeudamiento".



Cafiero advirtió que si no se hubieran tomado las medidas que se adoptaron desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio, la crisis "hubiera golpeado mucho más duro" y cuestionó las "falsas noticias" difundidas durante la pandemia.



El funcionario ponderó o la reestructuración de la deuda lograda por el Gobierno y advirtió que este plan "no se hizo para volver a los fracasos ni para hacer lo mismo pero más rápido", sino que se llevó a cabo para "reconstruir un modelo de país de la producción y del empleo".

"La aceptación de la reestructuración de la deuda, del 99 por ciento, es un número histórico. Estamos cumpliendo ese compromiso de negociar la reestructuración de una deuda que había sido totalmente irresponsable a la hora de ser sostenida solo para sostener ese modelo que lo único que hizo fue generar más pobreza y exclusión", señaló.