El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo ayer que el resultado electoral es reflejo de lo "mucho que la pandemia" de coronavirus "le hizo sufrir la gente", consideró "lógico" que ese malestar se haya visto reflejado en los votos de las PASO, y reafirmó que el Gobierno nacional "está comprometido a escuchar el mensaje de las urnas". "Vamos a escuchar el mensaje de ayer. Sabemos para qué nos votaron: para que generemos trabajo, y para mejorar la vida que teníamos y que queremos recuperar. Lo vamos a hacer independientemente del resultado electoral", aseveró esta mañana Cafiero en declaraciones formuladas a Radio 10.

Cafiero, el primero en hablar en el Gobierno el día después de las PASO, y quizá uno de los hombres más cuestionados por el kirchnerismo, confirmó que "no están hoy discutiéndose" cambios en el gabinete como consecuencia del resultado que arrojaron las PASO. "Nos votaron para resolver los problemas que dejó el gobierno anterior (el de Mauricio Macri) y hay que resolverlos. La inmensa mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás. Tenemos una tarea militante por delante, que el peronismo sabe desarrollar. Que vayan y debatan; hay que debatir el modelo de país", concluyó.

En el oficialismo empezó a crecer muy fuerte la presión para que Alberto Fernández desplace a Cafiero y ubique en su lugar a Sergio Massa, en una jugada que se explicaría en la urgencia de un cambio radical del gobierno. Lo que no está claro es que el tigrense esté dispuesto a ocupar el cargo.

"No están previstos cambios de Gabinete, pero es el presidente quien define a sus colaboradores. Todos los funcionarios están siempre a disposición del presidente", aseguró Cafiero en diálogo con Radio La Red. El funcionario admitió también las versiones sobre sectores del gobierno que lo quieren afuera: "a mi nadie me dijo frontalmente que me tengo que ir".

Tensión en el Gobierno entre versiones de cambios de gabinete y radicalización del kirchnerismo

La idea de que Massa reemplace a Cafiero no es nueva en el oficialismo, pero resurgió a partir de la derrota del domingo. A la necesidad de un giro político del gobierno de Alberto, se le suma el dato político de que Cafiero fue el jefe de la campaña con lo cual hay quienes quieren hacerle pagar el precio de la derrota.

La salida de Cafiero es impulsada por el eje de Cristina Kirchner y Massa, que también reclama otros cambios urgentes en el equipo de Alberto. Uno de los nombres apuntados es el de Martín Guzmán, aunque en el kirchnerismo dicen que esperan que cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Aunque Massa coincide en el diagnóstico sobre Cafiero, en el oficialismo no creen que esté dispuesto a tomar la jefatura de gabinete. El problema es que no hay otros nombres de peso que puedan ocupar ese lugar y tengan espaldas para dar vuelta una gestión golpeada.

El que tampoco parece dispuesto a estos cambios es Alberto, que este mismo lunes compartió un acto con Cafiero, Guzmán y Matías Kulfas, otro de los apuntados como posible salida. En la Casa Rosada dicen que "perdieron todos" y que por tanto no es aceptable pedir renuncias de un sólo sector de la alianza.



"Macri es asesor"

La titular del Pro, Patricia Bullrich, sostuvo ayer que el expresidente Mauricio Macri "sabe que su lugar es colaborar, asesorar, ayudar" y que no se siente "menospreciado" si no se le concede la palabra, como ocurrió en los festejos de Juntos por el Cambio tras las PASO.