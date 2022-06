Tras regresar de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, donde el Gobierno criticó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el canciller Santiago Cafiero dijo que a través de esa postura -que fue denostada por la oposición- la Argentina genera “relaciones exteriores dignas” y “gana en respeto”. Entonces, apuntó contra la política exterior de la administración de Cambiemos, al asegurar que practicaron el “entreguismo”, y tildó al expresidente Mauricio Macri de “arrastrado”.

“Yo lo que vi es que la Argentina practica relaciones exteriores que son dignas, que no necesita ese entreguismo que tuvo el gobierno anterior para que a uno le presten atención. No hace falta ser un arrastrado como hacía Macri para que te presten atención en el extranjero. No es verdad que ese es el camino para un país como la Argentina”, sostuvo Cafiero en Radio 10.

Y siguió: “No necesariamente hay que transitar ese camino de entrega que hizo el gobierno anterior y que es lo que planteaban como única alternativa para ‘volver al mundo’, como le decían en su momento. Todo eso es falso, fue una gran falsedad”. Así, el canciller dijo que esa forma de encarar las relaciones internacionales de la gestión cambiemita “promovió un ticket de entrada” a la especulación financiera, al endeudamiento, a la “financiarización” de la economía, a la especulación, a la “timba” y a la fuga.

“Es todo lo contrario a lo que estamos construyendo nosotros: una política exterior digna, con respeto a los otros”, sostuvo Cafiero, que añadió: “A algunos les da vértigo publicar que el presidente argentino tiene una mirada crítica hacia la administración de Estados Unidos. Si eso se hace con respeto, también hay una mirada de respeto y de escucha hacia la opinión de la Argentina”.