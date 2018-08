Calcaterra. Se contradijo y dejó mal herida la estrategia de empresarios. Quizá por eso el juez Bonadio todavía no determinó los delitos de los ejecutivos implicados.

La estrategia a la que se apegaron los empresarios de la obra pública que pagaron coimas a exfuncionarios, de mostrarse como "víctimas de sistemática extorsión" del kirchnerismo para obtener fondos para financiar las campañas, quedó a tiro de caer por su propio peso.



Es que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, reconoció en una entrevista periodística que esos pagos eran a cambio de obtener beneficios como redeterminaciones de precio (sobreprecios), lo que -según abogados consultados- configura el delito de cohecho.



El exdueño de IECSA, al presentarse como arrepentido ante el juez Claudio Bonadio, admitió el pago de sobornos pero intentó morigerar su responsabilidad apuntando que lo hizo "bajo presión" del kirchnerismo y que esos fondos no eran retornos por la concesión de obra pública sino que era dinero aportado para la campaña de 2011 y 2015 de Cristina Kirchner.



Esta nueva versión, la más verosímil, echa por tierra la estrategia de los empresarios involucrados en las coimas detalladas en los cuadernos de Oscar Centeno. Hubo cohecho y así no podrían quedar fuera del delito de asociación ilícita.



"Decidimos poner dinero para que aflojaran" con la presión, le dijo Calcaterra a La Nación. Consultado sobre qué recibían a cambio, el empresario dijo que "por ejemplo, hacía dos años que no me pagaban obras o había un montón de cuestiones administrativas que no se destrababan o era imprescindible que aprobaran las redeterminaciones" de precios.



Es decir que el primo del Presidente admitió que hicieron esos "aportes" en negro a funcionarios kirchneristas a cambio de que le liberen pagos o les mejoren el contrato, o sea percibir un beneficio económico.



"Al haber dicho eso, claramente configuró el delito de cohecho. Él obtuvo una ventaja económica, aunque haya hecho un aporte para la campaña", explicó un abogado de larga experiencia en Comodoro Py. "Es como el ladrón al que atrapa la Policía y dice que estaba robando porque tiene hambre o para darle de comer a sus hijos. Este sería el hurto famélico de los empresarios", ironizó el letrado.



Si el juez acepta la versión de los arrepentidos la causa podría terminar en un juzgado con competencia electoral y los empresarios como mucho deberían pagar una multa por haber puesto dinero en negro. Esa es la aspiración de máxima de los ejecutivos, aunque difícilmente pueda concretarse. La Nación-LPO



Sesión por CFK



El Senado convocó a una sesión especial para mañana a las 11 para tratar el pedido de allanamiento a los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El decreto de convocatoria fue publicado este martes.

El primer funcionario K que admite los sobornos



Por primera vez un exfuncionario kirchnerista admitió ante la Justicia haber entregado dinero como figura en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del exfuncionario K Roberto Baratta, que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.



Se trata de Germán Nivello, quien fuera el segundo de José López en la Secretaría de Obras Públicas. Nivello declaró como imputado y colaboró con la Justicia, por lo que se fue en libertad.



El arquitecto Nivello aparece en los cuadernos de Centeno mencionado como quien entregó al secretario de Baratta en dos oportunidades un total de 1.250.000 dólares. Nivello dijo que no se trataba de sobornos, sino que era dinero de la campaña electoral.



Mencionó que los dos pagos se hicieron en la cochera de sus oficinas en el exedificio de YPF y que eran "aportes de la campaña electoral que le había entregado José López y que estaban destinados a Baratta". Dijo que no le llamó la atención el hecho pues, en ese tiempo, su superior José López se candidateaba para ser gobernador de Tucumán. Nivello declaró sin acogerse a la ley del arrepentido, lo que le fue ofrecido por funcionarios de la fiscalía, según cuenta el diario La Nación. Luego de tres horas, Nivello se retiró de los tribunales de Comodoro Py en libertad pero el proceso judicial aún continúa abierto para el ex hombre de José López.