Señor director:



Las calles de la Villa Flora, en Rivadavia, están destruidas. Desde hace dos años en que se hicieron obras cloacales en la zona no se completó el trabajo. Todo quedó en la nada. Las zanjas fueron tapadas, pero no lo suficiente como para nivelar con el resto del asfalto. Quedaron en un desnivel peligroso para cualquier tipo de vehículo. Inclusive se produjeron muchos accidentes de motos y ciclistas que se cayeron al llevarse por delante esos baches. Por tal motivo, los vecinos están preocupados al ver que pasa el tiempo y no hay ningún tipo de obra que deje las calles de toda la villa en condiciones de transitarlas de forma normal. Ante esta situación es que solicitamos a las autoridades de la Municipalidad de Rivadavia, lo mismo que al Gobierno provincial, que nos arbitren los medios para solucionar este problema que es grave y que, repito, hace más de dos años padecemos. Esperando una respuesta satisfactoria saludamos atentamente.



Rodolfo Benítez

DNI 10.289.012